Папа: разрушение братства начинается с мелких обид

Разрушение семей и целых народов начинается с мелких проявлений зависти, ревности и обиды: такие чувства нужно пресекать уже в самом начале. Об этом 13 февраля говорил Папа Франциск в часовне Дома Святой Марфы на утренней Мессе, в которой приняли участие члены ватиканского Совета девяти кардиналов.

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал первое чтение из Книги Бытия, в котором повествуется о Каине и Авеле. На этих страницах, отметил Папа, впервые в Библии употребляется слово брат: это «история братства, которое должно было расти, становиться всё крепче и прекраснее и которое закончилось уничтожением». Всё начинается с мелкой зависти Каина: он ещё был в силах контролировать её, но не стал этого делать. Он предпочёл взращивать в себе это чувство, которое вскоре приведёт его к греху братоубийства. Подобным образом, отметил Папа, среди нас растёт вражда: всё начинается с мелких соломинок обид, ревности, зависти, которые перед нашими глазами вырастают в брёвна, не дающие увидеть ничего иного. Постепенно человек становится одержимым постоянно растущей злобой: так рушатся узы братства в семьях, среди людей и целых народов. Тогда брат уже не считается братом, а превращается во врага. Такое несчастье должно быть остановлено уже в самом начале, при первом проявлении горечи, подчеркнул Святейший Отец: христиане могут нести в себе и страдания, и боль, но никак не обиду, горечь или вражду.

Подобные ситуации раскола имеют место и в Церкви, отметил Папа: мелкая зависть разрушает братство и среди священников, и среди епископов. Каждый из нас может сказать, что никого не убивал, но «если ты лелеешь злобу против брата своего, если ты оскорбляешь его, ты уже убил его в своём сердце. Убийство — это процесс, который начинается с малого», — подчеркнул Святейший Отец.

Это относится и к власть имущим, которые вторят Каину: «Разве я сторож брату моему?». Их интересует только владение землёй, и они считают, что не виноваты в гибели двухсот детей от бомбы. Так начинаются современные войны, и кровь множества невинных взывает из земли к Богу. Мелкая зависть уничтожает братство и ведёт к большому кровопролитию.

В завершение своей проповеди Папа Франциск призвал верующих задаться вопросом: «Где твой брат?». Пусть Господь поможет нам подумать о тех, кто «уничтожает языком» и «обо всех, на кого в мире смотрят как на вещи, а не как на братьев, потому что кусок земли представляется более важным, чем узы братства».

На богослужении в Доме Святой Марфы Папа молился о многолетнем предстоятеле Общества Иисуса о. Адольфо Николасе. Вскоре он продолжит служение на Дальнем Востоке.

«Пусть Господь, — пожелал Святейший Отец, — вознаградит Вас за всё сделанное добро и сопровождает в новой миссии. Спасибо, о. Николас».

Источник: Радио Ватикана