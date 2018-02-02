Папа: размышления о смерти спасают от иллюзий власти над временем

Утром 1 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы Божественную литургию и в своей проповеди размышлял о временных границах человеческой земной жизни:

«Мы не вечны, но и не эфемерны: мы — люди, странствующие во времени, которое где-то начинается и где-то заканчивается». Комментируя рассказ о смерти царя Давида из Первой книги Царств, Папа Франциск призвал верующих «молиться о благодати чувства времени», дабы не оставаться «в застенках настоящего момента», закрытыми в самих себе.

Смерть — это факт, который затрагивает каждого человека, подчеркнул Святейший Отец, рано ли поздно она неизбежно приходит:

«Существует соблазн мгновения, который овладевает жизнью и заставляет блуждать по эгоистичному лабиринту момента без будущего, постоянно туда и обратно. Такие скитания заканчивается смертью, и мы все знаем об этом. По этой причине Церковь всегда стремилась размышлять над земным финалом, над смертью».

Большой помощью нам может послужить фраза: «Я не господин времени», отметил Папа Франциск; это «спасает нас от иллюзии момента», от искушения воспринимать жизнь как «цепочку мимолётностей, лишённых смысла». Но мы находимся в пути и должны смотреть вперёд; верить, что смерть — это наше достояние, но не материальное, а наследие свидетельства, подчеркнул Святейший Отец:

«Нужно задаваться вопросом: что мы оставим после себя, если Бог призовёт сегодня? Какое наследие мы оставим в качестве свидетельства жизни? Это хороший вопрос. Итак, нужно быть готовыми; никто из нас не останется ‘реликвией’, нет: все пройдут по этому пути».

Епископ Рима отметил, что «смерть — это память», особая «предварительная память», которая помогает нам размышлять над последними земными реалиями:

«Что бы мы сделали, какое решение бы приняли в день нашей смерти? Что бы изменили в сегодняшнем образе жизни? Это и есть ‘предварительная память’, которая освещает данный момент; она просвещает фактом смерти те решения, которые мы должны принимать ежедневно».

В конце своей проповеди Папа Франциск подчеркнул, что верующим полезно размышлять о том, что мы все направляемся к нашему земному концу.

Источник: Радио Ватикана