Папа: разделять проблемы ближнего в духе солидарности и служения

«Хлеб, который предлагает Иисус голодной и растерянной толпе, — это прежде всего хлеб Слова. Все мы нуждаемся в Слове Истины, которое направляло бы нас и освещало путь». Об этом говорил Папа Франциск в воскресенье 22 июля на площади Святого Петра перед чтением молитвы «Ангел Господень».

В евангельском отрывке, который предлагает Литургия Слова шестнадцатого рядового воскресенья, святой Марк лаконично и точно описывает спонтанную реакцию и милосердный взгляд Иисуса: «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много». Святейший Отец обратил внимание верующих на три глагола, которые характеризуют эту сцену из Евангелия от святого Марка: Эти три слова, пояснил Папа, можно назвать «глаголами Пастыря»:

«Увидеть, сжалиться, учить. Мы можем назвать их глаголами Пастыря. Взгляд Иисуса не имеет ничего общего с равнодушием и тем более с холодностью и отстранённостью, потому что Христос всегда смотрит глазами сердца. Его сердце так нежно и полно сострадания, что Он способен заметить даже самые скрытые потребности людей. Более того, Его сострадание не означает одну лишь эмоциональную реакцию на трудности людей. <…> Иисус предстаёт воплощением беспокойства и заботы Бога о Своём народе».

Возможно, отметил Папа Франциск, кто-то ожидал, что при виде стольких изнурённых и нуждающихся людей Иисус совершит какое-то чудо, наподобие чуда умножения хлебов. Однако Господь не совершает чудес: сжалившись над толпой, Он начинает «учить много». Потому что, по словам Святейшего Отца, «без истины, которая есть Сам Христос, невозможно обрести правильное направление в жизни»:

«Хлеб, который предлагает Иисус голодной и растерянной толпе, — это прежде всего хлеб Слова. Все мы нуждаемся в Слове Истины, которое направляло бы нас и освещало наш путь».

Но если мы отдаляемся от Иисуса и от Его любви, отметил Папа, мы теряем себя, и наша жизнь превращается в сплошное разочарование и неудовлетворенность:

«Рядом с Иисусом можно уверенно продолжать путь, преодолевать испытания, возрастать в любви к Богу и к ближнему. Иисус соделал Себя даром для других, став образцом любви и служения для каждого из нас».

В конце обращения к верующим Папа Франциск вознёс молитву:

«Да поможет нам Пресвятая Дева Мария взять на себя проблемы, страдания и трудности наших ближних в духе солидарности служения».

Источник: Vatican News