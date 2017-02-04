Папа распределил сферы надзора над Институтом религиозных дел

3 февраля директор Зала Печати Святейшего Престола Грег Берк выступил с заявлением, касающимся деятельности Института религиозных дел: работы Комиссии кардиналов по надзору за Институтом идут полным ходом.

«Святейший Отец хотел усилить роль Комиссии кардиналов в качестве отдельного органа, обособленного от Совета суперинтендантства, согласно действующему уставу Института. Папа Франциск выразил желание, чтобы — начиная с этого года — встречи Совета проводились отдельно от заседаний Комиссии, подчёркивая тем самым различие их функций».

Источник: Радио Ватикана