Папа распределил сферы надзора над Институтом религиозных дел

Папа распределил сферы надзора над Институтом религиозных дел

Февраль 04, 2017

hinter-dicken-mauern-die3 февраля директор Зала Печати Святейшего Престола выступил с заявлением, касающимся деятельности Института религиозных дел: работы Комиссии кардиналов по надзору за Институтом идут полным ходом.

«Святейший Отец хотел усилить роль Комиссии кардиналов в качестве отдельного органа, обособленного от Совета суперинтендантства, согласно действующему уставу Института. выразил желание, чтобы — начиная с этого года — встречи Совета проводились отдельно от заседаний Комиссии, подчёркивая тем самым различие их функций».

 

Источник: Радио Ватикана

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