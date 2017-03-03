Папа: путь Великого Поста проходит через скандал Креста

Компас христианской жизни всегда указывает на распятого Христа: об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 2 марта в часовне Дома Святой Марфы.

В начале Великого Поста Церковь призывает верующих к покаянию, и литургия дня, отметил Папа, помещает этот призыв в контекст трёх реалий: человека, Бога и пути. Человек стоит перед постоянным выбором между добром и злом: «Бог создал нас свободными, и этот выбор за нами», — подчеркнул Святейший Отец. Но при этом Господь никогда не оставляет нас одних: Своими заповедями Он указывает верующим путь добра, путь к Себе, и это второй аспект Великого Поста: «Для учеников было трудно понять путь Креста Иисуса, потому что Бог принял целиком всю человеческую сущность, за исключением греха. Нет Бога без Христа, потому что такой «невоплощённый» Бог был бы лишён человеческой плоти:

«Сущность Бога в том, что Он стал ради нас Христом, ради нашего спасения. Когда же мы отворачиваемся от этого факта, то мы отдаляемся от Креста Христова, от истины ран Господних; мы отстраняемся также от любви, от милосердной Божьей любви, от спасения. Тогда мы вступаем на путь идеологической, далёкой веры, где нет того Бога, Который пришёл к нам, был нам близок и умер ради нашего спасения».

Наконец, существует третий аспект великопостного обращения — путь, подчеркнул Папа Франциск. Господь говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»:

«Путь связан с Христом: следовать за Иисусом, исполнять волю Небесного Отца, как исполнял Он, принимать ежедневные кресты, отвергнуть себя и следовать за Христом. Исполнять не свои желания, а волю Христа; следовать за Иисусом. Господь обещает, что на этом пути мы потеряем свою жизнь, чтобы обрести её позже. В постоянной потере своей жизни, собственных желаний и комфорта нужно всегда быть на пути Иисуса, Который служил другим, и поклоняться Богу. Таков истинный путь».

В завершение своей проповеди Святейший Отец сказал: «Единственный верный путь — это следовать за Христом распятым, за скандалом Креста». Эти три аспекта Великого Поста — человек, Бог и путь — «являются компасом христианина», который не позволит нам ошибиться в дороге.

Источник: Радио Ватикана