Папа: пусть святой Иосиф научит нас мечтать о великих вещах

Пусть святой Иосиф научит молодёжь «мечтать, рисковать и принимать на себя трудные задачи, о которых она лишь мечтает»: такое пожелание Папа Франциск выразил во время утренней Мессы в ватиканской часовне Пресвятой Троицы 20 марта, в праздник святого Иосифа, Обручника Девы Марии. Епископ Рима посвятил эту Мессу тринадцати студенткам, которые год назад погибли в автомобильной катастрофе в Каталонии; на богослужении присутствовали родственники семи итальянских девушек, погибших в аварии.

Свою проповедь Святейший Отец начал с комментария на фрагмент Евангелия от святого Матфея: Иосиф доверился ангелу из сна и взял к себе Марию, зачавшую от Святого Духа. Обручник Пресвятой Девы, человек молчаливый и смиренный, несёт на своих плечах Господни обетования «наследия, отцовства, усыновления и стабильности»:

«Этот человек, этот мечтатель способен принять такое задание, серьёзную миссию: он может о многом рассказать в наши времена, когда мы испытываем обострённое чувство осиротения. Этот человек принимает Господне обетование и стойко, в молчании несёт его, дабы свершился Божий замысел».

Святой Иосиф «может поведать нам о многом, но не говорит», он — человек молчания, «который в тот момент облечён в наибольший авторитет, но вовсе не показывает этого». Папа Франциск подчеркнул, что Бог доверяет сердцу Иосифа самые «хрупкие вещи», то есть обещания, а сами по себе обещания легче ветра. Далее следуют рождение Младенца, бегство в Египет, ситуации уязвимости. Праведный Иосиф хранит в сердце и несёт с собой все эти «слабые стороны», он несёт их на себе с такой великой нежностью, с какой на руки берут маленького ребёнка:

«Этот человек не разглагольствует, а слушается; это человек с мягким сердцем, способный хранить обетования, дабы они становились крепкими и надёжными; он — гарант стабильности Божьего Царства, Божьего отцовства, нашего усыновления как Божьих детей. Мне нравится думать о святом Иосифе как о верном страже слабых сторон, также и наших: он помогает зарождению из наших слабостей, из наших грехов многих прекрасных вещей».

Иосиф — хранитель слабостей, дабы они укреплялись в вере. Однако эту миссию он получает во сне, как человек, «способный мечтать», — отметил Папа Франциск.

Поэтому он — хранитель Божьей мечты: мечта Господа о спасении людей, об искуплении всего человечества доверена именно ему. «Этот плотник поистине велик!» — подчеркнул Святейший Отец: смиренный труженик; хранитель, берущий на себя слабости; человек, умеющий мечтать. Таким образом, личность святого Иосифа Обручника — это послание каждому из нас:

«Сегодня я хотел бы воззвать (к святому Иосифу), дабы он даровал всем нам способность мечтать, потому что, когда мы мечтаем о великом и благом, то становимся ближе к Божьей мечте, к Его замыслу в отношении нас самих. Пусть он дарует молодёжи способность мечтать, рисковать и принимать на себя трудные задачи, о которых она лишь мечтает. Пусть он дарует всем нам верность, которая растёт в праведных делах, в молчании или немногословии; она возрастает в мягкости, готовой нести собственные слабости и слабости других людей».

Источник: Радио Ватикана