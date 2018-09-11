Папа просит молиться о нём самом и обо всех епископах в мире

Епископ должен быть человеком молитвы, осознавать, что он избран Богом, и находиться среди людей. Об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 11 сентября в часовне Дома Святой Марфы.

В евангельском фрагменте Литургии Слова Господь проводит целую ночь в молитве на горе, а затем избирает двенадцать апостолов — первых епископов. Вместе с ними Христос спускается на равнину и пребывает среди людей, которые приходят послушать Его и излечиться от недугов.

Отметив, что в эти дни в Риме проходят специальные курсы для сотен архиереев со всего мира, Святейший Отец подчеркнул важность молитвы в жизни иерарха. Молитва — это «утешение, которое епископ получает в трудные времена»; всегда нужно помнить, что «в этот момент Иисус молится обо всех епископах и о каждом лично». Тогда пастырь Народа Божия находит покой и силу, которая помогает ему молиться о самом себе и о вверенных ему людях.

Епископ, отметил Папа Франциск, никогда не должен забывать, что он избран: его поставил на особое служение Церкви Сам Христос.

«Епископ, любящий Иисуса, не является карьеристом, не видит в своём призвании должность, трамплин, с которого можно взобраться ещё выше: вовсе нет. Епископ чувствует себя избранным. Он уверен в своей избранности, и это приводит к диалогу с Господом: ‘Ты выбрал меня, хотя во мне нет ничего значимого, я грешник…’. Епископ обладает смирением; чувствуя себя избранным, он ощущает на себе взгляд Иисуса, и это придаёт ему сил».

Подобно Иисусу в сегодняшнем Евангелии, отметил Святейший Отец, пастырь спускается в долину, чтобы постоянно пребывать посреди людей:

«Епископ избегает дистанции от народа; не делает ничего, чтобы удалиться от людей; епископ прикасается к людям и позволяет им прикасаться к себе. Он не ищет покровительства у сильных мира сего, у элиты: нет. Та же элита будет критиковать епископа, но люди отнесутся к нему с любовью, и это специальное помазание утверждает епископа в его призвании».

Папа Франциск отметил, что обо всём этом полезно помнить особенно в наши времена, когда кажется, что Великий обвинитель распоясался и начал изливать великую злобу именно против епископов. Он старается обнародовать их грехи, которые есть у всех, и сделать их камнем преткновения для людей. Великий обвинитель, по его же словам из Книги Иова, обходит землю в поисках жертв своих обвинений. Сила епископа против Великого обвинителя, подчеркнул Папа, заключена «в молитве Христа и в личной молитве; в смирение и близости к Народу Божьему, в отказе от аристократической жизни, которая лишает его особого помазания».

В конце проповеди Святейший Отец призвал верующих молится о своих пастырях во всём мире и о нём самом.

Источник: Vatican News