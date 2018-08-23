Папа: произнося имя Божье, мы «берем его на себя» (ВИДЕО + ФОТО)

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»: этой заповеди Папа Франциск посвятил свое наставление на общей аудиенции в среду 22 августа, продолжая цикл о Декалоге.

Мы истолковываем вторую заповедь как приглашение не оскорблять имя Бога и избегать его неуместного использования. Это значение подготавливает нас к более углубленному пониманию Божественной заповеди, пояснил Папа. «Не произноси» — это перевод выражения, которое буквально означает «не бери на себя». Далее, слово «напрасно», то есть «впустую», отсылает нас к понятию пустоты, «пустой оболочки, формы, лишенной содержания». Такова характеристика лицемерия, формализма и фальши.

«Имя» в Библии указывает на глубинную истину о вещах и прежде всего о людях. Часто имя выражает миссию, например, в случае Авраама или Симона Петра. Они обретают новое имя, указывающее на смену направления в их жизни. Узнав по-настоящему имя Божье, человек преобразует собственную жизнь: когда Моисей узнает имя Божье, его история меняется.

В еврейских обрядах имя Божье торжественно провозглашается в день Всепрощения. Народу даруется прощение потому, что через имя он вступает в контакт с самой жизнью Бога, Который есть милосердие. Таким образом. «брать на себя имя Божье» означает войти в глубокое общение, установить с Ним тесную связь. Для нас, христиан, эта заповедь – напоминание о том, что мы крещены во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, как мы утверждаем каждый раз, кода осеняем себя крестным знамением, чтобы во время повседневных дел пребывать в живом и реальном общении с Богом, то есть пребывать в Его любви.

Папа еще раз попросил верующих научить детей осенять себя крестным знамением и объяснить им его значение.

Возможно ли «взять на себя имя Божье лицемерно, формально, впустую?» — продолжил Папа свои размышления. К сожалению, ответ на этот вопрос утвердительный. Да, можно жить в фальшивых отношениях с Богом. Об этом говорил Господь, критикуя законоучителей. Поэтому Иисус дает совет: делайте то, что они говорят, но не то, что он делают. Во второй заповеди Слово Божье приглашает нас к истинным, а не фальшивым отношениям с Богом, «к отношениям нелицемерным, в которых мы полностью вверяем Ему то, чем являемся», подчеркнул Святейший Отец. Святые потому и затрагивают наше сердце, что они подлинны, радикальны. Мы видим это и в «святых, живущих по соседству», например, родителях, подающих своим детям пример порядочности, честности и щедрости.

Чем больше христиан «нелицемерно берут на себя имя Божье», в соответствии с первым прошением молитвы «Отче наш» — «Да святится имя Твое», — тем достовернее благовестие Церкви.

«С момента Креста Христова, — продолжил Папа, — никто не может презирать самого себя и плохо думать о своей жизни. Никто и никогда, чего бы ни натворил. Потому что имя каждого из нас – на плечах Христовых. Он нас несет, и нам стоит взять на себя имя Божье, ибо Он обременил Себя нашим именем до конца, злом, которое в нас, — Он обременил себя, чтобы нас простить, чтобы передать Свою любовь нашему сердцу. Вот почему в этой заповеди Бог провозглашает: возьми Меня на себя, потому что Я взял тебя».

«Любой человек, в любой ситуации, может призывать имя Господа, Который есть верная и милосердная Любовь, — сказал в заключение Папа Франциск. – Бог никогда не скажет ʺнетʺ сердцу, искренне его призывающему».

Источник: Vatican News