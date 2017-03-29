Папа призвал защитить мирных жителей Ирака

Рим. 29 марта. Папа Франциск призвал к принятию срочных мер по защите мирных жителей Ирака, отметив, что силы, вовлеченные в конфликт, обязаны защитить мирных жителей на фоне очередного всплеска гибели гражданских лиц, сообщает «Ассошиэйтед пресс».

«Выражая глубокую печаль за жертв этого кровопролитного конфликта, я вновь призываю всех приложить все силы для защиты гражданских лиц. Это необходимая и неотложная обязанность», — заявил понтифик в среду в ходе всеобщей традиционной аудиенции в Ватикане.

Он приветствовал на площади Святого Петра группу иракцев, призвав их помочь в примирении между различными этническими и религиозными группами страны.

Папа Франциск отметил, что особенно обеспокоен судьбой жителей, оказавшихся заблокированными в западных районах Мосула и удерживаемых террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Источник: Интерфакс