Папа призвал защищать семью, сокровище человечества

В видеопослании Святейший Отец поясняет молитвенные прошения на август.

«Когда я говорю о семьях, мне часто приходит в голову образ сокровища»: так Папа Франциск начинает свое видеопослание с пояснением молитвенных прошений на август, которые Святейший Отец вверяет Всемирной сети молитвы Папы для распространения среди верующих Вселенской Церкви.

«Темп современной жизни, стресс, воздействие работы, равно как недостаточное внимание со стороны учреждений могут подвергнуть их опасности, — подчеркивает Папа. — Недостаточно говорить об их значении: нужно продвигать конкретные меры, содействуя их роли в обществе посредством надлежащей семейной политики. Давайте вместе попросим Иисуса, — приглашает в конце своего послания Папа Франциск, — о том, чтобы важные экономические и политические решения защищали семьи как сокровище человечества».

Источник: Vatican News