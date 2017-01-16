Папа призвал защищать мигрантов, особенно несовершеннолетних

Растет число несовершеннолетних мигрантов, которые без сопровождения взрослых пытаются попасть в Европу или в другие земли в поисках лучшего будущего: о них говорил Папа Франциск после чтения молитвы «Ангел Господень»:

«Эти наши маленькие братья подвергаются многим опасностям особенно когда их никто не сопровождает; я говорю вам, что таких очень много. Необходимо принять все возможные меры, дабы обеспечить детям-мигрантам охрану и защиту, а также их интеграцию в общество».

Среди паломников на ватиканской площади были представители многих этнических общин, особенно католических, живущих в Риме. Обращаясь к ним, Святейший Отец подчеркнул, что взаимное уважение, интеграция, встречи с культурами являются ключевыми аспектами всего общества:

«Дорогие друзья, я желаю вам жить спокойно в тех местах, которые приняли вас, соблюдая местные законы и традиции, и в то же время хранить ценности ваших родных культур. Встреча разных культур всегда обогащает всех!».

Затем Папа поблагодарил Управление по делам мигрантов Римской епархии и его сотрудников, призвав их сопровождать своих подопечных и «продолжать эту работу, вдохновляясь примером святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, столетие со дня смерти которой исполняется в этом году. «Эта мужественная монахиня, — подчеркнул Папа, — жертвенно несла любовь Христа тем, кто оказался вдали от дома и семьи. Пусть её свидетельство поможет нам заботиться о чужестранном брате, в котором присутствует Иисус, нередко страдающий, отверженный и униженный».

Источник: Радио Ватикана