Папа призвал видеть в мигрантах повод для человеческого роста, встречи и диалога

Около 250 молодых людей из Европы и из стран, выходящих к Средиземному морю, собрались в итальянском городе Санта-Мария-ди-Леука на международный форум «Средиземноморье: порт братства». Среди участников есть делегаты из Российской Федерации и с Украины. Папа Франциск обратился с особым посланием к участникам форума через местного епископа монсеньора Вито Анджули, который является одним из организаторов мероприятия наряду с другими учреждениями и ассоциациями. «Выражаю одобрение и свое духовное участие, — пишет Святейший Отец, — с надеждой, что столь значимое событие приведет к еще более щедрому обязательству в деле поощрения культуры гостеприимства и солидарности, продвижения мира и братства между народами».

«Я призываю христианскую общину на этой территории, — пишет далее Папа, — молодежь из разных стран, выходящих к Средиземному морю, равно как и всех людей доброй воли, рассматривать присутствие многочисленных братьев и сестер – мигрантов как возможность для человеческого роста, встречи и диалога, повод для возвещения и свидетельства Евангелия милосердия».

Источник: Радио Ватикана