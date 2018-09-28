Папа призвал Церковь сопровождать помолвленных и супругов

Вечером 27 сентября Святейший Отец встретился в римской базилике Святого Иоанна на Латеранском холме с участниками трёхдневного образовательного курса о браке и семье, организованного епархией Рима и Апостольским трибуналом Римской Роты.

Папа Франциск призвал священников, пастырских работников и мирян к совместному пути, включающему основательную подготовку к Таинству брака, которая «не должна сводиться к нескольким встречам»:

«Брачный союз требует со стороны помолвленных осознанного выбора, который фокусируется на желании строить вместе то, что никогда не должно быть предано или оставлено».

Во многих епархиях мира, отметил Святейший Отец, уже разрабатываются инициативы по максимальному сближению пастырской заботы о семьях к реальным ситуациям: проводятся семинары и молитвенные встречи, в которых также участвуют супружеские пары с многолетним семейным опытом и психологи. Это своего рода катехуменат для будущих супругов.

Корень проблем, возникающих после свадьбы, находится не только в незрелости супругов, но прежде всего в слабости их веры и в недостаточном сопровождении со стороны Церкви. «Столкнувшись с ежедневной совместной жизнью, которая требует самоотдачи и жертвенности, некоторые приходят к выводу, что раньше они не совсем понимали своих намерений». «Чем длительнее и глубже будет подготовка, – подчеркнул Папа, – тем больше молодые пары научатся быть в гармонии с благодатью и силой Бога, а также смогут развить в себе ‘антитела’ для противостояния неизбежным трудностям и усталости в супружеской и семейной жизни». При этом самая эффективная пастырская помощь реализуется там, где церковное сопровождение не заканчивается на моменте свадьбы, а длится по крайней мере первые годы семейной жизни, отметил Святейший Отец.

Что касается супругов, испытывающих серьёзные проблемы и кризис в отношениях, необходимо помогать им возродить веру и открыть заново благодать святого Таинства. В некоторых же случаях – после тщательного распознания – «нужно давать им точные указания для открытия процедуры признания несостоятельности их брака». Пастыри Церкви должны внимательно относиться к таким случаям, с пониманием, потому что окончательным благом является спасение душ.

В конце речи Папа Франциск пожелал, дабы «горизонт епархиального семейного пастырства всё более расширялся», в евангельском духе «встречая и принимая также тех молодых людей, которые предпочитают жить вместе вне брака». Именно для них «нужно свидетельствовать о красоте супружества».

Источник: Vatican News