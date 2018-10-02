Папа призвал полицейских служить самым последним

29 сентября, в праздник святого Архангела Михаила, покровителя сил правопорядка, Папа Франциск встретился в ватиканском Зале Павла VI с семью тысячами представителей Итальянской ассоциации государственной полиции по случаю 50-летия со дня её основания.

В обращении к полицейским Святейший Отец отметил, что современное общество особо нуждается в тех, кто может прийти на помощь самым уязвимым:

«Всякая несправедливость поражает прежде всего наибеднейших, тех, кого по различным причинам можно назвать ‘последними’. Последние в нашем мире – это те, кто покидают свои землю из-за войны и нищеты, кто в новой ситуации вынуждены начинать с нуля. Последние – это те, кто потерял дом и работу, кому трудно содержать семью; это больные и отверженные, жертвы несправедливости и надругательства, – подчеркнул Святейший Отец. – Вы близки к ним, когда предотвращаете преступления и привлекаете к ответственности виновников насилия и обмана; когда жертвуете временем и силами ради воспитания молодёжи и охраны школ, когда защищаете улицы и художественное наследие; когда организуете конференции и способствуете более активной и сознательной гражданской позиции».

Папа Франциск выразил признательность членам итальянской ассоциации за их широкое участие в социальной жизни. В глазах общества «вы являетесь закваской равенства и братства», подчеркнул Епископ Рима, призывая полицейских к тому, чтобы любовь, реализованная на практике, всегда изменяла мир и историю. Следуя примеру небесного покровителя, Святого Архангела Михаила, «боритесь против всего, что ранит и уничтожает человека», сказал в конце обращения Папа Франциск.

Источник: Vatican News