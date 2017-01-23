Папа призвал молиться о жертвах трагедии в Абруццо

В воскресенье 22 января, после чтения молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец заверил в своей молитвенной близости жителей центральной Италии, которые до сих пор страдают от землетрясений и сильных снегопадов, затрудняющих оказание помощи пострадавшим регионам, особенно Абруццо, Марке и Лацио:

«С молитвой и любовью я выражаю свои соболезнования семьям погибших. Поддерживаю тех, кто великодушно посвящается делу спасения и оказания помощи пострадавшим, а также общины поместных Церквей, которые стремятся облегчить страдания и трудности жертвам этого несчастья. Большое спасибо за эту близость, за ваш труд и конкретную помощь. Спасибо! Помолимся вместе Пресвятой Богородице о жертвах трагедии, а также о тех, кто с большой щедростью принимает участие в спасательных операциях».

В настоящее время продолжается помощь жертвам землетрясения в центральной Италии, которое стало причиной лавины, разрушившей гостиницу у подножия горного массива Гран Сассо. Вокруг отеля ведутся спасательные работы; одиннадцати постояльцам удалось избежать снежного плена, 9 человек были обнаружены спасателями в ходе раскопок живыми, 5 человек погибли. По последним данным, под лавиной остаются ещё 23 человека. Работу спасателей затрудняет дождь со снегом, что увеличивает риск оползней.

Источник: Радио Ватикана