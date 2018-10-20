Папа призвал молиться о монашествующих (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала в этом месяце второе видеопослание, в котором Епископ Рима прокомментировал свои молитвенные прошения на октябрь: о людях, полностью посвятивших себя Богу.

Святейший Отец напоминает также о вызовах сегодняшнего мира, навстречу которым призваны выходить монашествующие: теперь – «более чем когда-либо – необходима их полная приверженность провозглашению Благой Вести»:

«Своей молитвой, нестяжанием и терпением богопосвящённые люди вносят незаменимый вклад в миссию Церкви».

Папа Франциск призывает верующих молиться, дабы «посвящённые Богу люди вновь обрели свой миссионерский пыл и пребывали среди бедных и отверженных, рядом с теми, у кого нет голоса».

По словам о. Фредерика Форноса, директора Всемирной сети молитвы Святейшего Отца, труд богопосвящённых людей в области здравоохранения и образования был и остаётся значительным. «Молитва всей Церкви, – отметил священник, – это большая помощь для них».

По данным Папского ежегодника, в 2017 году в мире насчитывалось 188.229 монахов и 670.320 монахинь. Люди, которые последовали особому призванию и всецело посвятили себя Богу, живут тремя добродетелями – «евангельскими советами»: нестяжанием, целомудрием и послушанием.

Источник: Vatican News