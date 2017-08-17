Папа призвал к солидарности с жертвами оползня в Сьерра-Леоне

Папа Франциск с глубокой обеспокоенностью следит за трагическими событиями в Сьерра-Леоне, на Западе Африки, где в результате недавнего оползня и наводнения погибли более 400 человек и около 600 пропали без вести. В телеграмме, подписанной ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином, на имя архиепископа Фритауна монс. Чарльза Эдварда Тамбы, Святейший Отец выражает искренние соболезнования в связи с катастрофическими последствиями наводнения на окраине столицы и заверяет в своей близости тех, кто потерял родных.

Папа Франциск молится обо всех погибших, об их скорбящих семьях и друзьях, прося у Бога дара крепости и утешения для всех. Папа Франциск призывает общественность к действенной солидарности с жертвами стихийного бедствия. Епископ Рима выражает также свою близость ко всем участникам спасательных операций.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы Папа обратился в молитве к Деве Марии — Царице мира, вверяя Матери Христа тревоги и скорби людей, которые во многих частях мира страдают из-за стихийных бедствий: «Пусть наша Небесная Матерь испросит для всех утешения и будущего в мире и гармонии».

Источник: Радио Ватикана