Папа призвал к экуменическому сотрудничеству на благо Африки

В прошедшую субботу, 23 июня, Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Африканских институциональных Церквей (African Instituted Churches), организации, объединяющей представителей различных протестантских конфессий.

В своей речи Святейший Отец отметил, что дружеские встречи, экуменический диалог и сотрудничество между христианами, мусульманами и верующими традиционных религий являются «неотложной задачей» ради продвижения мира и лучшего будущего в Африке. К сожалению, подчеркнул Папа, несмотря на многолетнюю борьбу за независимость и справедливость, «многие африканские страны до сих пор далеки от мира, от экономического, социального и политического прогресса». Сегодняшнюю Африку можно сравнить с человеком из евангельской притчи, направлявшимся из Иерусалима в Иерихон: он попал в руки разбойников, которые избили его и оставили едва живым. Перед лицом отчаявшихся бедных, разочарованной молодёжи, страдающих стариков, подчеркнул Папа, Евангелие Иисуса Христа, воплощённое в жизнь, становится опытом надежды, мира, радости, гармонии, любви и единства. Поэтому христиане обязаны заботиться о мудром и этическом использовании богатых человеческих, культурных и материальных ресурсов континента: мы призваны работать вместе ради общего блага.

Несмотря на серьёзные различия по вопросам богословия и церковной доктрины, отметил Папа, у нас немало направлений, в которых верующие различных христианских Церквей могут вместе идти к общим целям и работать на благо братьев и сестёр, особенно самых обездоленных и слабых.

Святейший Отец призвал участников встречи развивать межконфессиональный диалог на африканском континенте; со своей стороны, Католическая Церковь будет делать всё возможное — вместе с своими экуменическими партнёрами — для продвижения Царства справедливости, мира и братства, подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Vatican News