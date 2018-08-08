Папа: признать собственную слабость и отвергнуть идолов

Темой общей аудиенции, проведенной Папой Франциском в среду 8 августа, стало идолопоклонство: Святейший Отец продолжил наставление, начатое на прошлой неделе, ссылаясь на Книгу Исхода. В прочитанном в начале аудиенции отрывке из 32 главы этой библейской книги речь идет о золотом тельце, ставшем символом любого поклонения идолам. Описанные в Библии события происходят в определенном контексте, в пустыне, где народ ожидает Моисея, поднявшегося на гору, чтобы получить указания от Бога.

Пустыня – это «место, где царит нестабильность и неопределенность», отметил Папа. В пустыне нет ничего: ни воды, ни продовольствия, ни места, где можно укрыться от солнца. «Пустыня – это образ человеческой жизни с ее неопределенностью и отсутствием незыблемых гарантий. Эта неопределенность порождает в человеке главные переживания, о которых Иисус упоминает в Евангелии: что нам есть? что пить? во что одеться?». Пустыня порождает именно эти опасения, которые становятся предпосылкой для идолопоклонства. Моисей медлил и не спускался с горы, и народ потерял терпение, поскольку у него не было лидера, не было главы и надежного руководителя. Тогда люди попросили сделать им видимого бога, чтобы иметь ориентир и соотносить себя с ним.

«Чтобы избежать непрочности, — а образом непрочности является пустыня, — человеческая натура, ищет себе самодельную религию: раз Бог не показывается, сделаем себе бога по нашим меркам».

Безусловно — пояснил Папа – идол – это лишь предлог для того, чтобы «поставить самих себя в центр реальности, поклоняясь делу собственных рук». Аарон не сумел противостоять мольбам народа и создал золотого тельца. В древней ближневосточной культуре телец имел двойное значение: с одной стороны, он символизировал плодородие и изобилие, с другой — силу и энергию. Но важно то, что он был именно золотым, символизируя богатство, успех, власть и деньги. «Это самые большие идолы, — констатировал Папа, — успех, власть и деньги». Золотой телец обозначает все эти соблазны, дающие иллюзию свободы, но на самом деле порабощающие человека. Идолопоклонство рождается от неспособности доверять Богу, неспособности полагаться на Него, чтобы Он наделил истинной глубиной наши сердечные желания. «Упование на Бога делает нас сильными в немощи, в неопределенности и в непрочности», — отметил Святейший Отец. Не так сложно вывести народ из Египта, как вывести Египет из сердца народа: Бог постоянно «выводит» Египет из нашего сердца, которое постоянно тянется к идолам.

«Когда мы принимаем Бога Иисуса Христа, Который, будучи богат, сделался нищим для нас, мы постигаем, что признание собственной немощи – это не беда человеческой жизни, а условие для того, чтобы открыться поистине Сильному. И тогда через врата немощи входит Божье спасение».

Человек становится свободным, когда он признает Бога единственным Господом. Это позволяет принять собственную слабость и отвергнуть идолов нашего сердца.

Мы, христиане, — сказал далее Папа, — обращаемся к Христу распятому, слабому, презираемому и лишенному всякой власти. Но именно в Нем проявляется лик истинного Бога, слава любви, а не блестящего обмана. Наше исцеление исходит от того, что Он сделался нищим и согласился потерпеть крах, взял на себя нашу нестабильность и наполнил ее любовью и силой. Он открывает нам отцовство Бога, и в Нем наша хрупкость не является больше проклятием, но становится «местом встречи с Отцом и источником новой силы свыше».

Источник: Vatican News