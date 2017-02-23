Папа: приём и защита мигрантов — это нравственный императив

21 февраля Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками VI Международного форума «Миграция и мир», который в эти дни проходит в Риме. В начале аудиенции прозвучало несколько свидетельств мигрантов, которые бежали в Италию, спасаясь от военных конфликтов, насилия и нищеты. Своей историей поделились также православные эритрейцы, приехавшие на Лампедузу через другие страны и через Средиземное море.

В своём обращении к участникам аудиенции Папа Франциск отметил, что миграция существовала всегда, однако именно в наши дни очень многие люди вынуждены покидать свои родные земли из-за безмерного, постоянно растущего насилия. Этот факт бросает вызов политическому и гражданскому обществу, а также христианской Церкви. Нашим совместным ответом, подчеркнул Святейший Отец, должны стать четыре шага: приём, защита, продвижение и интеграция.

Необходимо преодолеть собственный эгоизм и равнодушие; нужно не бояться открыть двери стучащим в них мигрантам, которые бегут от войн и преследований, от сетей организованной преступности.

Не только приём, но и «защита мигрантов является моральным императивом», подчеркнул Папа Франциск, поэтому международное и национальное законодательство должны пересматривать соответствующие правовые инструменты в долгой перспективе и принимать неотложные меры по защите беженцев.

Программы международного сотрудничества должны быть также направлены на человеческое развитие и продвижение мигрантов и членов их семей, создавая им условия для достойной жизни в новых странах. В этой перспективе, отметил Папа, не менее важна их интеграция, которая не является ни ассимиляцией, ни поглощением, но двусторонним процессом на основе взаимного признания нового культурного богатства.

В завершение своего обращения к участникам международного форума Папа Франциск напомнил о центральной роли человеческой личности при любых обстоятельствах, даже в юридически шатких ситуациях. К мигрантам и беженцам нужно относиться в перспективе братства. Мы же, христиане, принимая странников, принимаем самого Иисуса Христа, подчеркнул Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана