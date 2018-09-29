Папа: прислушаться к голосу молодежи

Предстоящая ассамблея Синода задумана как сопоставление и диалог, открытый и откровенный, между христианской общиной и молодыми поколениями.

Необходимо прислушаться к голосу молодежи, даже когда он тревожен и полон критики: именно с такой целью Папа Франциск созвал Синод епископов, посвященный молодежи и ее призванию, который откроется 3 октября в Ватикане. Папа пишет об этом в предисловии к книге Марко Паппалардо «Дорогой епископ: сто молодых людей пишут. а епископы отвечают».

«О молодежи говорят часто, — пишет Папа Франциск. – О молодежи, у которой нет работы, которая не участвует больше в политике, не ходит в Церковь. Которая отдалилась от нее без причины или же по понятным причинам. Она становится все больше проблемой, нежели ресурсом для общества и для христианской общины».

Что же привело к этому разрыву, который кажется все более глубоким и неисцелимым? Взрослые – пишет Святейший Отец – по-разному пытаются ответить на этот вопрос, однако сегодня важно не столько отвечать, сколько прислушиваться к голосам самих молодых людей. Предстоящая ассамблея Синода задумана именно как «сопоставление и диалог, открытый и откровенный, между христианской общиной и молодыми поколениями», поясняет Папа, отмечая, что Церковь получила «первый знак мощного интереса» со стороны самой молодежи: сто тысяч юношей и девушек ответили на вопросы анкеты, предложенной секретариатом Синода. Затем триста молодых людей собирались в Риме на предсинодальную ассамблею, прошедшую, по пожеланию Папы, «без цензуры». Наконец, в книге «Дорогой епископ» мы слышим голоса ста молодых людей, которые обращаются к своим пастырям с идеями, с критикой, рассказывают о своих мечтах. В этих письмах, собранных автором, — истории, лица, иллюзии, проекты и надежды, — а не просто статистика или абстрактные рассуждения.

«Меня поразил призыв, обращенный молодыми к взрослым, — пишет Папа, — просьба быть рядом и помочь им в важных решениях».

Источник: Vatican News