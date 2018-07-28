Папа принял отставку кардинала Теодора МакКаррика

Теодор МакКаррик, 88-летний архиепископ Вашингтона, лишён кардинальского сана.

По сообщению Ватиканского зала печати, Папа Франциск принял отставку американского кардинала Теодора МакКаррика и запретил ему участвовать в публичном служении. Иерарх «будет обязан поселиться в указанной ему обители и проводить жизнь в молитве и покаянии до тех пор, пока выдвинутые против него обвинения не будут выяснены в ходе обычного канонического процесса». Вечером 27 июля Святейший Отец получил письмо, в котором МакКаррик представил заявление о своей отставке от членства в Коллегии кардиналов.

В июне этого года госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин — по указанию Папы Франциска — распорядился, дабы кардинал МакКаррик не осуществлял публично своё священническое служение. Это решение последовало после официального заключения Комиссии Нью-Йоркской архиепархии, которая назвала «заслуживающими доверия и обоснованными» обвинения против МакКаррика в отношении злоупотреблений несовершеннолетним, которые иерарх совершил более 45 лет назад, будучи священником в Нью-Йорке.

МакКаррик принял решение Ватикана, заявив при этом о своей невиновности.

Несколько дней назад кардинал Шон Патрик О’Мелли, архиепископ Бостонский и президент Папской комиссии по защите несовершеннолетних, выразил глубокое беспокойство известиями о 88-летнем архиепископе на покое МакКаррике, обвинённом также в неуместном сексуальном поведении со взрослыми. «Эти предполагаемые действия, — подчеркнул О’Мелли в своём заявлении, — нравственно неприемлемы и несовместимы с ролью священника, епископа или кардинала».

«Эти и другие случаи требуют чего-то большего, чем простых извинений, — отметил кардинал Шон Патрик О’Мелли. — Когда выдвигаются обвинения против епископа или кардинала, по-прежнему существует значительный пробел в политике Церкви в отношении насилия и злоупотреблений». Католическая Церковь в Соединённых Штатах Америки проводит политику «нулевой терпимости» в отношении священников, однако нужны «более чёткие процедуры для случаев, связанных с епископами», — заявил американский кардинал.

Источник: Vatican News