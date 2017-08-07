Папа: Преображение Господне — послание надежды

В своём размышлении перед чтением молитвы Angelus в праздник Преображения Господня Папа Франциск особо вспомнил о тех, кто в это летнее время переживают одиночество и забвение, о больных и бедных, о людях, подвергающихся несправедливости, произволу и насилию. Обращаясь к многочисленным паломникам на площади Святого Петра, Папа отметил:

«Событие Преображения Господня несёт нам послание надежды: мы тоже будем, как эти ученики, с Ним. Это событие ​​призывает нас встретить Иисуса, чтобы служить братьям».

Свидетелями Преображения стали апостолы Пётр, Иаков и Иоанн, которых привел на гору Фавор Сам Иисус. Это восхождение апостолов, отметил Папа, приводит нас к размышлению о том, «как важно отрываться от мирских дел, чтобы совершить путь к вершине». Минуты, которые мы находим для молитвы, «способствуют смиренному и радостному принятию Слова Божия».

«В процессе этого духовного восхождения, в этой отрешенности от мирских дел мы призваны заново открыть для себя умиротворяющее и возрождающее молчание, возникающее в нас от размышления над Евангелием, от чтения Библии. Это молчание приводит к полноте красоты, сияния и радости».

Летнее время, напомнил Папа, представляет собой провиденциальный момент, чтобы ещё сильнее устремиться к познанию Господа и к встрече с Ним.

«В этот период учащиеся свободны от школьных обязанностей, многие семьи едут в отпуск. Важно, чтобы период отдыха и отхода от повседневных дел давал возможность восстановить телесные и духовные силы, углубить духовный путь».

Постоянное и живое открытие Иисуса не является самоцелью, добавил Папа. После изумительного фаворского опыта «ученики спустились с горы с глазами и сердцем, преображенными встречей с Господом»: это значит, что по этому пути можем пройти и мы.

«Преображённые присутствием Христа и пылом Его слова, мы будем конкретным знаком животворящей любви Бога для всех наших братьев, особенно тех, кто страдает, живет в одиночестве и забвении, для больных и для множества людей, которые, в разных частях мира подвергаются деспотизму, насилию и несправедливости».

Завершая размышление, Святейший Отец воззвал к Пресвятой Богородице:

«Да поможет нам Матерь Божия и наша Матерь войти в гармонию со Словом Божиим, дабы Христос мог стать светом и руководством всей нашей жизни. Ей мы вверяем отдых всех людей, чтобы он был безмятежным и полезным, но особенно летнее время тех, кто не может отправиться в отпуск из-за возраста, состояния здоровья, работы, экономических трудностей или других проблем. Пусть для них этот период будет мирным, спокойным временем в окружении друзей, временем счастливых моментов».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

*****

Полный текст размышления Святейшего Отца:

Дорогие братья и сёстры, здравствуйте!

В это воскресенье литургия дарит праздник Преображения Господня. Сегодняшняя евангельская страница рассказывает о том, что апостолы Петр, Иаков и Иоанн стали свидетелями этого необыкновенного события. Иисус взял их с Собой «и возвёл их на гору высокую одних» (Мф 17, 1). В то время как Он молился, лицо Его преобразилось и засияло, а одежда Его стала белой, как свет. Тогда появились Моисей и Илья и вступили с Ним в беседу. В этот момент Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф 17, 4). Прежде чем он закончил говорить, светлое облако осенило их.

Событие Преображения Господня несёт нам послание надежды — мы тоже будем с Ним, как эти ученики — оно ​​призывает нас встретить Иисуса, чтобы служить братьям.

Восхождение учеников на гору Фавор приводит нас к размышлению о том, как важно отрываться от мирских дел, чтобы совершить путь к вершине и созерцать Иисуса. Этот путь заключается в том, чтобы внимательно и благоговейно слушать Христа, возлюбленного Сына Отца, стараясь найти минуты для молитвы, которые способствуют смиренному и радостному принятию Слова Божия. В процессе этого духовного восхождения, в этой отрешённости от мирских дел мы призваны заново открыть для себя умиротворяющее и возрождающее молчание, возникающее в нас от размышления над Евангелием, чтения Библии. Это молчание приводит к полноте красоты, сияния и радости. Когда мы находимся в этом состоянии, с Библией в руке, в тишине, нам открывается та внутренняя красота, та радость, которую рождает в нас Слово Божие. С этой точки зрения, летнее время представляет собой провиденциальный момент для того, чтобы усилить наше стремление к познанию Господа и к встрече с Ним. В этот период учащиеся свободны от школьных обязанностей и многие семьи едут в отпуск. Важно, чтобы период отдыха и отхода от повседневных дел давал возможность восстановить телесные и духовные силы, углубить духовный путь.

После изумительного опыта Преображения ученики спустились с горы (ср. Мф 17, 9) с глазами и сердцем, преображенными встречей с Господом. Этим путём можем пройти и мы. Постоянное и всё более живое открытие Иисуса не является самоцелью; оно побуждает нас «сойти с горы», набравшись силы Духа Божия, чтобы делать дальнейшие шаги к обращению и постоянно свидетельствовать о любви, как законе повседневной жизни. Преображённые присутствием Христа и пылом Его слова, будем же конкретным знаком животворящей любви Бога для всех наших братьев, особенно тех, кто страдает, живёт в одиночестве и забвении, для больных и для множества людей, которые в разных частях мира подвергаются насилию, деспотизму и несправедливости.

В Преображении мы слышим голос Небесного Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте!» (Мф 17, 5). Давайте посмотрим на Марию, Матерь слушания, всегда готовую принимать и хранить в сердце каждое слово своего Божественного Сына (Лк 1, 51). Да поможет нам Матерь Божия и наша Матерь войти в гармонию со Словом Божиим, дабы Христос мог стать светом и руководством всей нашей жизни. Ей мы вверяем отдых всех, чтобы он был безмятежным и полезным, но особенно летнее время тех, кто не может отправиться в отпуск из-за возраста, состояние здоровья, работы, экономических трудностей или других проблем. Пусть для них этот период будет мирным, спокойным временем в окружении друзей, временем счастливых моментов.

Источник: Радио Ватикана