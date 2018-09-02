Папа — предпринимателям: экономика должна служить человеку

В полдень 1 сентября Папа Франциск встретился в Ватикане с группой предпринимателей, присоединившихся к молитве о защите Божьего творения.

В обращении к гостям Епископ Рима привёл в качестве примера для подражания святого Франциска Ассизского — ревностного поборника целостной экологии и великий образец заботы о слабых. Для этого святого каждая встреча с людьми и с миром становилась встречей с Творцом, подчеркнул Святейший Отец:

«Из его веры в Бога проистекала миссия справедливости, мира и уважения к творению. Каждый из нас несёт ответственность за других и за будущее нашей планеты. Подобным образом, экономика должна служить человеку, а не эксплуатировать его и не расхищать его ресурсы».

Сегодня, отметил Папа, мы призваны использовать новые возможности технологии для эффективного и мудрого использования природных ресурсов, а также помогать бедным странам встать на путь устойчивого и целостного развития.

В конце обращения, благословив предпринимателей, Папа Франциск выразил надежду, что наши современники признают себя чадами Небесного Творца и помогут всем жителям планеты получить доступ к драгоценным ресурсам земли.

Источник: Vatican News