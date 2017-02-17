Папа: правительства должны содействовать всестороннему участию коренных народов в общественной жизни

Утром 15 февраля, накануне общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск встретился с 40 представителями 30 коренных народов земли и обратился к ним с речью на испанском языке.

Поводом для встречи стал Третий форум коренных народов, который на днях прошёл в итальянской столице и был организован Международным фондом сельскохозяйственного развития, в этом году отмечающим 40-летие со дня своего основания.

На сегодняшний день в мире число представителей коренных народов составляет 370 миллионов человек, которые проживают в 90 странах Азии, Африки и Латинской Америки. Они составляют 5 процентов мирового населения и вместе с тем 15 процентов жителей планеты, живущих за чертой бедности.

В своей речи Святейший Отец коснулся одного из центральных вопросов, которые обсуждались на Форуме коренных народов в Риме: как примирить право на развитие с защитой самобытности и территорий, особенно когда речь идёт о хозяйственной деятельности, способной навредить культуре коренных народов?. Папа Франциск подчеркнул, что в любом случае должно преобладать «право предварительного и осознанного согласия», как это предусмотрено статьей 32 Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов от 2007 года:

«Только таким образом можно обеспечить мирное сотрудничество между государственными органами и коренными народами, преодолевая контрасты и конфликты».

Кроме предварительного и осознанного согласия, отметил Папа Франциск, существует и второй аспект: полное и всестороннее участие, которое подразумевает «активное включение, а не только принятие во внимание». При разработке проектов и руководящих принципов необходимо, чтобы они полностью отвечали самобытности коренных народов, с особым вниманием к молодёжи и женщинам:

«Для правительств это означает признание того, что автохтонные общины являются частью населения, которая должна находиться в центре внимания, мнение которой играет важную роль. Правительства должны поощрять всестороннее участие коренных народов в общественной жизни на местном и национальном уровне. Нельзя исключать людей или делить их на некие категории: первая категория, вторая… Необходима интеграция коренных народов при их полном участии».

На пути реализации этих планов Международный фонд сельскохозяйственного развития может помочь с финансированием, делясь своим опытом, отметил Святейший Отец, подчёркивая, что технологическое и экономическое развитие, которое не повышает качества жизни в целом, нельзя считать прогрессом.

Третий аспект, отмеченный в речи Папы Франциска, — это уважение к творению, и коренные народы свидетельствуют о нём своей жизнью. «В духе ваших традиций, — подчеркнул Святейший Отец, обращаясь к делегатам, — вы принимаете прогресс с особой заботой о матери-земле»:

«В то время как человечество серьёзно грешит, не заботясь о земле, я призываю вас продолжать это свидетельство. Не принимайте новых технологий, которые уничтожают землю, нарушают экологический баланс и в конечном итоге разрушают мудрость народов», — сказал в завершение своего обращения к представителям коренных народов Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана