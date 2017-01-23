Папа: пожизненное заключение — не решение проблем, но проблема для решения

Папа Франциск направил послание заключённым тюрьмы в Падуе по случаю недавнего симпозиума на тему пожизненного тюремного заключения. Организатором встречи выступила газета «Ristretti orizzonti» («Узкие горизонты»), которую выпускают заключенные Падуи.

Святейший Отец заверяет узников в своей молитвенной памяти и просит их никогда не терять надежды: в этом им призваны помогать «те, кто обязан или имеет возможность это делать».

«Вы заключённые люди, — пишет Папа, — и существительное в этом словосочетании всегда должно преобладать над прилагательным; человеческое достоинство должно предшествовать мерам содержания под стражей и направлять их».

Сквозь бронированные двери тюрем должны проходить «тропинки человечности», благодаря которым сердца заключённых могут открыться надежде на лучшее будущее, отмечает Святейший Отец. «Необходимо неотложное культурное обращение», благодаря которому общество не будет довольствоваться исключительно карательным правосудием; где откроются конкретные перспективы реинтеграции заключённых в общество; где «пожизненное заключение не будет решением проблем, но само станет проблемой, которую нужно будет решать».

Если человеческое достоинство навсегда окажется в застенках, предупреждает Папа Франциск, то «в обществе не найдётся больше места для того, чтобы начать всё сначала; оно будет неспособно поверить в обновляющую силу прощения». Но именно в Боге «всегда есть место, чтобы начать всё сначала»; «Господне милосердие всегда утешает и реабилитирует», — пишет в завершение послания Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана