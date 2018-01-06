Папа Франциск поздравил Восточные Церкви с Рождеством Христовым

Папа Франциск поздравил верующих Восточных Церквей, католических и православных, живущих по Юлианскому календарю, с Рождеством Христовым.

«К ним я обращаю мои самые сердечные пожелания: это радостное служение является источником новой духовной силы и общения между всеми христианами, которые признают Христа как Господа и Спасителя», — сказал Святейший Отец 6 января 2018 г. в Ватикане во время встречи с паломниками на традиционной молитве «Ангел Господень».

Особым образом Папа поздравил верующих Коптской Православной Церкви Александрии и ее предстоятеля — Патриарха Тавадраса II.

Большинство поместных Православных Церквей перешли на Григорианский календарь. Поэтому Рождество 25 декабря вместе с католиками и протестантами празднуют православные греки, болгары, румыны, чехи, киприоты, а также Кон­стан­ти­нополь­ская Пра­во­слав­ная Цер­ковь и Пра­во­слав­ная Цер­ковь в Аме­ри­ке.

На позициях Юлианского календаря остаются Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская Православные Церкви, которые празднуют Рождество Христово 7 января.

По материалам Радио Ватикана