Папа поздравил поляков со столетием независимости

По случаю 100-летия независимости Польши Папа Франциск направил поздравительное послание председателю Польской епископской конференции монс. Станиславу Гондецкому.

«С окончанием Первой мировой войны, — пишет Папа, — завершился период российского, прусского и австрийского господства над народом, который до его раздела способствовал формированию истории христианской Европы, со всем богатством своей благородной культуры и духовности. Завоевание независимости стоило жертв многим сынам Польши, готовым поплатиться своей личной свободой, имуществом и даже жизнью за утраченное отечество».

Папа Франциск цитирует святого Иоанна Павла II, утверждавшего, что поиск свободы «был основан на надежде, исходящей из глубокой веры в помощь Бога, Господа истории людей и наций».

Папа Франциск возносит благодарение Богу, укрепившему последующие поколения Своей благодатью и силой, так что польский народ сумел сохранить свободу несмотря на «болезненные исторические события, связанные со Второй мировой войной, нацистской оккупацией и коммунистическим режимом».

В конце послания Святейший Отец снова цитирует Кароля Войтылу, приводя его молитву «о благодати веры, надежды и любви для всех поляков, дабы в единстве и мире они использовали во благо столь драгоценный дар свободы».

Источник: Vatican News