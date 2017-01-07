Папа – пострадавшим от землетрясения: прежде всего нужно отстроить заново сердца (ВИДЕО)

Прежде домов нужно восстановить сердца: с такими словами Папа Франциск обратился к 7 тысячам пострадавших от землетрясения в центральной Италии, которые побывали у Святейшего Отца на частной аудиенции.

Необходимо отстроить заново «социальную и человеческую ткань церковной общины», отметил Папа, подчеркнув, что встреченные им люди несут в сердцах глубокие раны, они потеряли все: дом и своих близких. «Здесь нет места оптимизму, — констатировал Святейший Отец, — но есть место для надежды». Папа упомянул о руках: руках тех людей – волонтеров, священников, пожарных, — которые спасали людей из-под обломков. «Чтобы отстроить заново, нужны руки, наши руки, руки всех».

Папа призвал «не ранить больше то, что уже ранено»: «Не ранить праздными словами, — как часто это происходит посредством новостей, лишенных уважения, лишенных деликатности перед болью!».

«Молчание, ласка, мягкосердечность поможет нам не ранить», — продолжил Папа, подчеркнув ценность общения между людьми в трудные моменты, подчеркнув, как важно «быть вместе и плакать вместе». Святейший Отец с одобрением отозвался о приходских настоятелях, которые не оставили свою землю и свою паству в самые тяжелые моменты и не уподобились «пастырям, бросающим стадо при виде волков».

Источник: Радио Ватикана