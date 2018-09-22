Папа посетил вильнюсское святилище Матери Милосердия (ВИДЕО + ФОТО)

22 сентября, в ходе Апостольского визита в Литовскую Республику, Папа Франциск помолился в столичном святилище Остробрамской Божьей Матери Милосердия.

В своём обращении к паломникам Епископ Рима напомнил об истории стен древнего Вильнюса, от которых остались одни врата: именно над ними был размещён чудотворный образ «Девы Милосердия», всегда готовой прийти на помощь. С этой позолоченной иконы, отметил Папа, на нас взирает Матерь без Младенца, Матерь всех нас, в сердцах которых запечатлён лик Её Сына Иисуса. Именно поэтому каждый человек даёт нам возможность встретиться с Богом. Когда мы закрываемся в страхе перед другими, когда строим стены и баррикады, в конечном итоге мы лишаем себя Благой вести Христа, которая проходит через историю и жизнь других людей.

Папа отметил, что каждый день Матерь Милосердия посещают множество людей из разных стран: литовцев, поляков, белорусов и русских, католиков и православных. Сегодня эта лёгкость передвижения должна стать примером для открытости и солидарности с другими, чтобы взаимно обогащаться Божьими дарами. Порой кажется, что открытость миру чревата напряжённостью и враждой, согласно которой «человек человеку волк», однако Матерь Милосердия — как и всякая хорошая мать — стремится воссоединить семью и шепчет: «Ищи брата своего», она открывает дверь новому рассвету.

Сегодня, отметил Папа, нас ждут дети и семьи с кровоточащими ранами, подобными Христовым: они взывают к нам об исцеляющем свете милосердной любви, а такая любовь — это ключ к Небесным вратам.

В конце обращения Епископ Рима пожелал литовским верующим, чтобы, пересекая порог этого богородичного святилища и созерцая тайны Святого Розария, они были готовы возвещать Христа, нашу надежду; строить родину, способную принимать всех; принимать от Пресвятой Девы Марии дары диалога и терпения, близости и гостеприимства, которое любит, прощает и никого не осуждает.

Источник: Vatican News