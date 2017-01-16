Папа посетил один из приходов Римской епархии

В воскресенье 15 января Папа Франциск посетил приход Святой Марии в районе Сеттевилле города Гуидония, относящегося к Римской епархии. Здесь Папа побывал уже во второй раз – впервые он нанес визит проживающей там пастве в 2014 году.

Встреча началась с посещения приходского викария, уже два года страдающего тяжелой формой бокового амиотрофического склероза. Дон Джузеппе Берардино не может передвигаться самостоятельно, но плоды его свидетельства и пастырского труда Папа смог увидеть в приходской жизни. Святейший Отец пообщался с подростками, проходящими духовный путь после Таинства Миропомазания: пять лет назад этот путь они начали именно с доном Джузеппе. Речь шла о том, почему юные прихожане часто покидают Церковь после конфирмации, иногда называемой в народе «прощальным таинством».

Затем, беседуя с детьми из прихода, Папа подчеркнул, что наставники должны давать свое свидетельство: если отсутствует личный пример, то слова напрасны. «Христианское свидетельство дают словом, сердцем и руками», — заметил Папа.

Прихожан – среди которых восемь неокатехуменальных общин – Святейший Отец призвал слушать, выходить навстречу, просить прощения и прощать, совершать дела милосердия по отношению к больным, заключенным и бедным. Важно свидетельствовать о своей вере делами, а не словами. Если мы просто призываем кого-то веровать, мы занимаемся прозелитизмом, отметил Папа, а «мы, христиане, не можем заниматься прозелитизмом».

«Что же делать? Если нельзя объяснять, что я должен делать? Жить так, чтобы меня спросили: почему ты живешь именно так? Почему так поступаешь? И тогда нужно объяснять».

Затем Папа подчеркнул, как важен пример пожилых людей, бабушек и дедушек – «хранителей семьи»: они – наша память, наша мудрость, наши друзья.

Папа рассказал, что ему приходилось иногда жить «в темноте» веры: когда ничего не видно, но Господь всегда помогает вновь найти путь. Именно Господь пробуждает веру, вера – это дар, который мы должны беречь: «Чтобы верить, не нужно учиться: мы получаем веру в подарок».

«Некоторые вещи нельзя объяснить, но они происходят. Такова жизнь… Иисус пожелал быть рядом с нами даже со Своей болью, Своими страданиями, — Иисус рядом со всеми вами».

Визит проследовал встречей с родителями 45 детей, окрещенных на протяжении этого года. Говоря с ними, Папа подчеркнул типичную для малышей «радость продолжающейся жизни» и вновь обратился к молодым родителям с советом не ссориться в присутствии детей и не заканчивать день не примирившись.

Исповедовав нескольких прихожан, Папа Франциск совершил Святую Мессу и произнес проповедь, останавливаясь на теме свидетельства:

«Многие христиане исповедуют, что Иисус Бог, многие священники и епископы исповедуют, что Иисус – Бог. Но все ли дают свидетельство Иисусу? Или же наше христианство – это стиль жизни, подобный стилю болельщиков какой-то команды? Быть может, это такая философия – исполнять заповеди потому, что мы христиане? Быть христианином означает прежде всего давать свидетельство Иисусу».

Приход неспособен давать свидетельство, если в нем процветают сплетни, отметил Папа.

«Хотите, чтобы ваш приход был идеальным? Не сплетничайте. Если имеешь что-то против кого-либо, скажи ему в лицо или скажи настоятелю, но не болтайте между собой. Это будет знак присутствия Святого Духа в приходе».

У каждого из нас есть целая коллекция грехов, сказал Папа, но сплетни разрушают общину подобно жуку-точильщику.

На прощание, приветствуя жителей Гуидонии, собравшихся возле церкви, Папа пожелал, чтобы это место было «районом мира».

Источник: Радио Ватикана