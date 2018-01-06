Папа посетил детскую больницу «Бамбино Джезу» в Палидоро (ФОТО)

5 января Папа Франциск нанёс неожиданный визит в педиатрическую больницу «Бамбино Джезу» в городе Палидоро, в области Лацио, продолжая традицию «Пятниц милосердия», которые он начал во время Юбилея Милосердия. Святейший Отец посетил различные отделения клиники, приветствовал меленьких пациентов и обратился со словами утешения к их родителям, которые помогают детям в нелёгких испытаниях.

Отделение детской больницы ««Бамбино Джезу» в Палидоро было основано в 1978 году благодаря Папе Павлу VI. Тогда, решением Святейшего Отца, новая больница продолжила деятельность упразднённой Папской здравоохранительной организации в Палидоро, которая специализировалась на лечении последствий полиомиелита. Павел VI понимал, что медицинское призвание структуры нужно было расширять в новых направлениях.

В местном отделении больницы есть многопрофильный отдел первой помощи, 122 койки для госпитализации, из которых 8 предназначены для реанимации и 30 для реабилитации. В год больница обеспечивает 7.200 госпитализаций и 10.500 дневных стационаров; к этим данным следует добавить около 360.000 амбулаторных услуг и 21.200 обращений за неотложной помощью. Пятая часть детей, которые лечатся в Палидоро, поступают из других итальянских областей.

Медицинская помощь маленьким пациентам основана на комплексном многоотраслевом подходе, который гарантирует индивидуальную специализированную помощь, междисциплинарную координацию и тесную связь с местными здравоохранительными структурами. Примером высокой специализации является сектор аритмологии, которая занимается диагностикой и лечением сердечных аритмий и обмороков у детей с нормальным сердцем или же с врожденными пороками. Диагностика в этом секторе может быть инвазивной и неинвазивной.

Хирургическая деятельность больницы «Бамбино Джезу» в Палидоро включает, помимо общей и специализированной педиатрической хирургии, также области высокой специализации, среди которых хирургия позвоночника (при сколиозе, кифозе, спондилолизе и спондилолистезе), бариатрическая хирургия, хирургия комплексных патологий дыхательных путей. Сектор нейрореабилитации предназначен для новорожденных, для детей и подростков, подверженных неврологическим заболеваниям и их последствиям. Реабилитация основана на принципах доказательной медицины и использует все многодисциплинарные методы вмешательства.

Источник: Радио Ватикана