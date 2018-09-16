Папа пообедал с бедными в благотворительном центре в Палермо (+ ФОТО)

15 сентября 2018 года, в рамках визита в Палермо Папа Франциск посетил католический благотворительный центр «Миссия Надежды и Милосердия» (Missione Speranza e Carità).

После Святой Мессы на площади Foro Italico в Палермо, Папа Франциск отправился в штаб-квартиру местной благотворительной организации, которая была основана почти 30 лет назад итальянским миссионером-мирянином Бьяджо Конте недалеко от железнодорожного вокзала в Палермо для помощи бедным.

Детский хор, озаренные радостью лица многих подопечных центра, сотни белых шаров в небе приветствовали Святейшего Отца.

В местной столовой Папа разделил трапезу вместе с основателем общины Бьяджо Конте, местным архиепископом Коррадо Лорефиче, волонтерами, нуждающимися, мигрантами и бывшими заключенными. В зале, где обедал Святейший Отец, уместились 160 человек, а еще около 1300 человек разместились в других помещениях миссии и на площади перед столовой благотворительного центра.

Праздничное меню было очень простым: оливки, сыры, хлеб, рис, куриное мясо, салат и десерт, который специально приготовили местные монахини. Большинство продуктов доставили из сельскохозяйственных угодий Тальявии, Скопелло и Вилла Флорио, на которых работают сами подопечные центра вместе с волонтерами.

По материалам Vatican News