Папа помолился о жертвах стихийных бедствий

В праздник Успения Богородицы после полуденной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра Папа Франциск воззвал к Пресвятой Деве — Царице мира, которую Церковь созерцает в небесной славе. Святейший Отец вверил Матери Христа тревоги и скорби людей, которые во многих частях мира страдают из-за стихийных бедствий, социальных волнений и вооружённых конфликтов: «Пусть наша Небесная Матерь испросит для всех утешения и будущего в мире и гармонии».

Слова Святейшего Отца прозвучали после катастрофического схода оползня и наводнения в Сьерра-Леоне, на Западе Африки. В результате стихийного бедствия на окраине столицы Фритауна погибли около четырёхсот человек, в том числе шестьдесят детей; сотни людей считаются пропавшими без вести, тысячи местных жителей остались без крова.

Источник: Радио Ватикана