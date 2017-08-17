Папа помолился о жертвах стихийных бедствий

Папа помолился о жертвах стихийных бедствий

Август 17, 2017

В праздник Успения Богородицы после полуденной молитвы «» на площади Святого Петра воззвал к Пресвятой Деве — Царице мира, которую Церковь созерцает в небесной славе. Святейший Отец вверил Матери Христа тревоги и скорби людей, которые во многих частях мира страдают из-за стихийных бедствий, социальных волнений и вооружённых конфликтов: «Пусть наша Небесная Матерь испросит для всех утешения и будущего в мире и гармонии».

Слова Святейшего Отца прозвучали после катастрофического схода оползня и наводнения в Сьерра-Леоне, на Западе Африки. В результате стихийного бедствия на окраине столицы Фритауна погибли около четырёхсот человек, в том числе шестьдесят детей; сотни людей считаются пропавшими без вести, тысячи местных жителей остались без крова.

 

Источник: Радио Ватикана

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