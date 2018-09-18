Папа помолился на месте трагической гибели священника Джузеппе Пульизи (ФОТО)

Во время недавнего визита в Палермо, помимо Евхаристии на Итальянском форуме и встречи с духовенством в кафедральном соборе, Папа Франциск побывал также в районе Бранкаччо — месте, где родился дон Пино Пульизи и где 25 лет назад он был убит.

Святейший Отец помолился на на том самом месте, где был убит священник. Для жителей же Палермо это стало особым знаком, как заявил сопровождавший Папу архиепископ Палермо Коррадо Лорефиче:

«1993 год – год убийства отца Пульизи, — был совершенно особенным: тогда мафия хотела показать свою силу в отношении Церкви. Как напоминает в эти дни Первое послание к Коринфянам, Евангелие приходит как иная сила в немощи Креста, — которой тем не менее удается по-настоящему вселить страх в мафиози».

Помимо покушения на дона Джузеппе Пульизи, тогда же прозвучали взрывы в Риме – в Латеранском соборе и в церкви Святого Георгия на Велабро. Вскоре был убит еще один священник, боровшийся против мафии, – дон Джузеппе Диана. Приезд Папы Франциска по мнению монс. Лорефиче стал «обновленным обязательством в отношении этих оккультных и, вне всякого сомнения, культурообразующих сил».

По материалам Vatican News