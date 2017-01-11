Папа: поклоняться Иисусу и следовать за Ним, единственным Спасителем

В понедельник, 9 января, Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и свою проповедь посвятил важнейшему аспекту жизни верующего человека: Христос должен быть в центре наших ежедневных действий и решений.

Господь Иисус, подчеркнул Папа, — это первое и последнее слово Небесного Отца, Владыка вселенной, единственный Спаситель мира. Важно знать жизнь святых, однако намного важнее знать Самого Христа, без Которого жизнь святых лишена смысла. Каждый верующий должен задаться вопросом, действительно ли в центре его жизни находится Господь Иисус?

Помочь убедиться в этом, по словам Святейшего Отца, могут три задания, стоящих перед верующим. Во-первых, задача познания Христа, чтобы уметь распознавать Его в своей жизни. В своё время очень многие люди не узнали Иисуса, Который был рядом: первосвященники, книжники, саддукеи, фарисеи; более того, они стали Его преследовать и привели к смерти. Святейший Отец призвал христиан задаться вопросом, насколько их интересует познание личности Иисуса? Или же им более интересны сюжеты «мыльных опер», сплетни, личные амбиции и знание жизни других людей? Для того, чтобы познавать Иисуса, — сказал Папа, — есть молитва, есть Святой Дух, есть карманное Евангелие, которое нужно понемногу читать каждый день: Святой Дух поможет прорасти зерну Слова Божьего, поможет принести плоды.

Верующий человек должен не только просить у Бога о милостях и благодарить за них: он должен поклоняться Господу, и это, по словам Папы, второе задание, стоящее перед христианином. Поклоняться Христу, отметил Святейший Отец, можно двумя способами: сердечной молитвой, а также свержением из наших сердец всех идолов — того, к чему мы привязаны без всякой меры. «Другие вещи нужны и служат, если я способен поклоняться только одному Богу», — подчеркнул Папа Франциск.

Существует молитва — краткое славословие — «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», которую мы повторяем очень часто, совершенно не задумываясь о том, что говорим. Однако этой маленькой молитвой мы поклоняемся Богу. Христианин должен в тишине, короткими молитвами славить Господа Иисуса, признавать Его величие и смиренно желать остаться с Ним навсегда, в вечности.

По словам Папы Франциска, третья задача, стоящая перед верующими, — это следовать за Христом: именно об этом Господь просит Своих учеников в сегодняшнем Евангелии.

В завершение своей проповеди Святейший Отец вознёс молитву, дабы Святой Дух наставил нас и указал конкретные, личные пути познания Иисуса Христа, поклонения Ему, а также следования за Ним в повседневной жизни.

Источник: Радио Ватикана