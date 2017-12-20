Папа: плодовитость — это благословение

Бесплодие и плодовитость: эти два слова были в центре проповеди Папы Франциска на утренней Мессе 19 декабря в часовне Дома Святой Марфы. В библейские времена бесплодие считалось позором, и Господь выходит навстречу людским драмам. Священное Писание говорит о неожиданном материнстве бесплодных или пожилых женщин; весть о рождении ребёнка им приносит ангел, как было с Самсоном или с Иоанном Предтечей. Матерями, отметил Папа, становились также женщины, потерявшие детей и оставшиеся без потомства. «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю!»: именно так звучала самая первая заповедь, которую Бог-Творец дал нашим праотцам, напомнил Папа: «Там, где есть Бог, есть плодовитость»:

«Мне вспоминаются некоторые страны, которые избрали путь бесплодия и теперь страдают от ужасной болезни — демографической зимы. Мы знаем о них. У них нет детей, но они возражают, что их приоритет — благополучие… Страны, лишённые детей, — это вовсе не благословение».

Святейший Отец отметил, что плодовитость может быть физической и духовной: человек может не вступать в брак — как священники и монахи, — но он должен жить, передавая жизнь другим. Горе нам, подчеркнул Папа, если мы не приносим плодов добрых дел. Плодовитость — это знак Божьего присутствия и благословения. Пророки возвещали, что даже такие символически бесплодные места, как пустыни, расцветут, а засушливая земля наполнится водой. Это обещал Господь, подчеркнул Епископ Рима:

«Это правда, дьявол хочет бесплодия. Он хочет, чтобы каждый из нас жил вовсе не для передачи другим физической или духовной жизни. Он хочет, чтобы мы жили только для себя: в эгоизме, гордыне и тщеславии, чтобы наступило ожирение души и мы не думали о других. Дьявол выращивает сорняки эгоизма и мешает нам плодоносить».

Иметь детей — это особая милость: они закроют нам глаза в момент нашего ухода из мира сего, отметил Папа и привёл в пример девяностолетнего миссионера из Патагонии: он говорил, что его жизнь пролетела, как вздох, но рядом с ним во время последней болезни было очень много духовных детей.

Святейший Отец отметил, что в эти последние дни Адвента стоит взглянуть на пустые рождественские ясли: они могут быть символом надежды, потому что вскоре в них появится Младенец; но они могут также превратиться в музейный экспонат, пустые навсегда. Каковы ясли наших сердец — вечно пустые или открытые для жизни? Да поможет нам Господь наполнить колыбели сердец, научиться принимать и передавать жизнь, стать плодовитыми, завершил проповедь Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана