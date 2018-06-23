Папа переименовал Секретариат по коммуникации в Департамент

Заместитель государственного секретаря Ватикана архиепископ Анджело Беччу опубликовал рескрипт относительно решения Святейшего Отца, прозвучавшего на частной аудиенции 27 февраля 2018 года.

Монс. Анджело Беччу сообщает, что выслушав мнение Совета кардиналов, Папа Франциск решил переименовать ватиканский Секретариат по коммуникации в Департамент по коммуникации.

Рескрипт вступает в силу 23 июня 2018 года после публикации в газете «L’Osservatore Romano» и в официальном бюллетене Святейшего Престола «Acta Apostolicae Sedis».

Секретариат по коммуникации был учреждён Папой Франциском 27 июня 2015 года посредством motu proprio «Актуальный коммуникативный контекст». В состав новообразованного Секретариата вошли все ватиканские СМИ, в том числе Радио Ватикана.

Источник: Vatican News