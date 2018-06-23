Папа переименовал Секретариат по коммуникации в Департамент

Папа переименовал Секретариат по коммуникации в Департамент

Июнь 23, 2018

Заместитель государственного секретаря Ватикана архиепископ Анджело Беччу опубликовал рескрипт относительно решения Святейшего Отца, прозвучавшего на частной аудиенции 27 февраля 2018 года. 

Монс. Анджело Беччу сообщает, что выслушав мнение Совета кардиналов, решил переименовать ватиканский в .

Рескрипт вступает в силу 23 июня 2018 года после публикации в газете «L’Osservatore Romano» и в официальном бюллетене Святейшего Престола «Acta Apostolicae Sedis».

Секретариат по коммуникации был учреждён Папой Франциском 27 июня 2015 года посредством motu proprio «Актуальный коммуникативный контекст». В состав новообразованного Секретариата вошли все ватиканские , в том числе .

 

Источник: Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна