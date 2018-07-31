Папа передал денежную помощь йеменским беженцам на острове Чеджудо

Апостольский нунций в Южной Корее монс. Альфред Шуереб передал денежный дар от Папы Франциска — 10.000 евро — йеменским беженцам, которые несколько недель назад прибыли на корейский остров Чеджудо, спасаясь от военного конфликта и насилия в стране.

Согласно южнокорейским законам, беженцы могут оставаться на острове без въездных виз три месяца, однако их присутствие вызвало волну недовольства среди местного населения, прежде всего по экономическим причинам.

Апостольский нунций посетил остров Чеджудо и встретился с 527 беженцами, подтверждая солидарность Папы Франциска с монс. Питером Кан Уилем, главой католической епархии острова. Корейский епископ с самого начала выразил поддержку йеменским беженцам и призывал сограждан проявлять терпимость и милосердие к ним в духе учительства Папы Франциска. Святейший Отец неоднократно подчёркивал четыре необходимых подхода к феномену современной миграции: гостеприимство, защита, продвижение и интеграция беженцев.

Источник: Vatican News