Папа: пастырь призван быть среди людей

Во время пастырского визита в Геную в субботу 27 мая Папа Франциск встретился с епископатом, духовенством, монашествующими, семинаристами и мирянами, которые несут служение в лигурийской Церкви. Святейший Отец ответил на их вопросы, первый из которых задал приходской настоятель: как заботиться о своей духовной жизни в современных условиях, при наличии многочисленных административных обязанностей?

«Чем больше мы подражаем стилю Иисуса, — ответил Папа, — тем лучше будем выполнять нашу пастырскую работу. Основной критерий – стиль Иисуса. Каким был стиль Иисуса как пастыря? Иисус всегда находился в пути».

В Евангелии Господь всегда пребывает посреди людей, посреди толпы. Можно сказать, что большую часть Своего времени Иисус проводил на улице. Он не прятался от людей и от их проблем, но по вечерам часто уединялся, чтобы оставаться с Небесным Отцом. Наша же повседневная жизнь часто проходит вовсе не на улице, а просто «в спешке», — в этом и есть отличие пастырского стиля Христа от нашего.

Господь, добавил Папа, спешил только когда приближалось время Страстей. Наша же спешка, когда мы постоянно смотрим на часы и перечисляем предстоящие дела, не подходит для пастырского стиля, отметил Св. Отец. Больше всего, отметил Папа, пастырю следует опасаться «статичной жизни»: когда все решено, когда все в порядке, разложено по полочкам, когда есть строгое расписание приемных часов. Эта статичность может выражаться и в молитве, когда священник решает молиться с такого-то по такой-то час. «Чрезмерно организованная жизнь не является христианской жизнью», — подчеркнул Папа. Настоятель прихода не должен быть хорошим предпринимателем, но призван прежде всего быть христианином.

Кроме того, Иисус был всегда «открыт для сюрпризов Бога». Когда же у священника все распланировано, он, как правило, закрыт для сюрпризов. Пастырь призван также встречаться с людьми, в том числе отверженными, жить в напряженности между встречей с Отцом и встречей с человеком. «Нет таких стен, которые мешают встрече», — подчеркнул Папа, — нет таких формальностей, которые препятствуют общению с паствой.

Источник: Радио Ватикана