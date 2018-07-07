Папа: ответом на феномен миграции должна быть солидарность

Утром 6 июля Папа Франциск совершил в базилике Святого Петра Мессу, в которой приняли участие многочисленные беженцы и сотрудники работающих с ними служб. Богослужение было приурочено к пятой годовщине визита Святейшего Отца на остров Лампедузу.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что библейское предупреждение из книги пророка Амоса не утратило своей злободневности: сегодня в мире продолжают попирать и уничтожать миллионы бедных и малых — жертвы «культуры отбросов», которая неоднократно обличалась Святейшим Престолом. К ним следует добавить мигрантов и беженцев, стучащих в двери народов, которые живут более благополучной жизнью.

Папа упомянул о своем визите на Лампедузу: тогда, вспоминая жертв кораблекрушений, он взывал к человеческой ответственности: «Где брат твой? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли, говорит Господь». Это был вопрос, обращённый к каждому из нас, пояснил Папа и с сожалением констатировал, что хотя многие ответили на него щедро, этого было недостаточно; сегодня мы оплакиваем тысячи погибших.

Евангелие дня, продолжил Святейший Отец, содержит призыв Иисуса: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас, говорит Господь» (Мф 11,28).

«Господь обещает отдохновение и свободу всем угнетённым в мире, но Он нуждается в нас, дабы исполнить это обещание. Он нуждается в наших глазах, чтобы увидеть нужды братьев и сестер. Он нуждается в наших руках, чтобы помогать. Он нуждается в нашем голосе, чтобы обличать несправедливость, совершаемую при молчаливом соучастии многих».

В сегодняшнем Евангелии, пояснил далее Папа, фарисеи ропщут из-за того, что Иисус разделяет трапезу с грешниками и мытарями. Господь отвечает им: «Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы».

«Это прямое обвинение бесплодного лицемерия тех, кто не хочет ‘замарать руки’, как священник и левит из притчи о Добром самарянине. Это искушение существует и в наши дни, оно выражается в закрытости по отношению к тем, кто, как и мы, имеют право на безопасность и достойную жизнь, и в воздвижении реальных или воображаемых стен вместо мостов».

Единственным разумным ответом на сегодняшние процессы миграции являются солидарность и милосердие; он требует справедливого разделения обязанностей, честной и искренней оценки альтернатив и разумного управления, подчеркнул Папа и призвал к солидарным усилиям в решении этих проблем.

Завершая проповедь, Епископ Рима воззвал к Святому Духу «просветить наш разум и воспламенить наше сердце, дабы преодолеть все страхи и тревоги и превратить нас в послушные орудия милосердной любви Отца, готовые отдать жизнь за наших братьев и сестёр, как соделал Господь Иисус Христос ради каждого из нас».

Источник: Vatican News