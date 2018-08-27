Папа ответил на вопросы журналистов

Во время брифинга на борту самолета были затронуты темы преступлений против детей и миграции. Подробнее — в материале Ольги Сакун из Града Ватикан.

«Ирландский народ умеет различать между правдой и полуправдой»: эти слова одного из ирландских прелатов Папа Франциск процитировал на борту самолета во время рейса из Дублина в Рим, обобщая вопросы журналистов и данные им ответы. Большинство из них касалось сексуальных злоупотреблений малолетними и их освещения в СМИ. В связи с этим Папа рассказал о расследовании, проведенном три года назад в Гранаде. Молодой сотрудник одной из религиозных коллегий обвинил группу священников в надругательствах над детьми и других преступлениях. После должного расследования в церковном трибунале состоялся уголовный процесс, после которого все обвинения с пресвитеров были сняты, а приговор был вынесен в отношении обличителя – искусно сформулировавшего обвинения, пользуясь своим положением. В течение трех лет священники терпели всеобщую ненависть и унижения, не имея даже возможности выйти на улицу, и это произошло по вине журналистов, создавших «атмосферу виновности» вокруг подозреваемых. К сожалению, пояснил Папа, «СМИ часто обвиняют людей раньше, чем правосудие». Следует всегда помнить о презумпции невиновности, подчеркнул Папа и обратился к журналистам: «Существует разница между осведомителем, который информирует о каком-то деле, не претендуя на предварительный приговор, и следователем».

В ответ на просьбу прокомментировать документ архиепископа Карло Марии Вигано, из которого следует, что Папа Франциск был осведомлен о поведении бывшего кардинала МакКаррика и о том, что Папа Бенедикт наложил на него прещения, Святейший Отец пригласил ознакомиться внимательнее с этим текстом и сделать выводы, основываясь на своем журналистском опыте.

Папе задали вопрос о его встрече с министром детства Ирландии, которая сообщила ему о преступлениях против детей в церковных приютах. Папа уточнил, что министр выразилась иначе: она проинформировала его об обнаружении массового захоронения детей и о проводимом расследовании и задала ему вопрос о возможной причастности Церкви к этим событиям. В настоящее время Папа получил от министра подробности дела и намерен начать с ней конструктивное сотрудничество.

Один из вопросов касался приема мигрантов и высадки беженцев с судна «Дичотти». Около ста из них примет Итальянская епископская конференция. Папа вновь подчеркнул необходимость «рассудительности», когда речь идет о мигрантах: их прием должен быть соразмерен с возможностью интеграции. Однако отправлять их назад, в нечеловеческие условия, от которых они бежали, недопустимо.

Источник: Vatican News