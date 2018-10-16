Папа ответил на вопросы семинаристов

Отсутствие гибкости и чувства юмора, как и карьеризм, может быть препятствием к рукоположению.

13 октября Папа Франциск встретился с семинаристами из итальянской области Ломбардия.

Встреча прошла в форме беседы; Святейший Отец ответил на вопросы учащихся и преподавателей семинарий.

Является ли сегодня священство подходящей формой подражания Иисуса? Один из семинаристов поделился с Папой этим сомнением, назвав его настоящим крестом.

«Крест сомнения – это плодотворный крест, — ответил Св. Отец. – Я не доверяю тем, кто никогда не сомневается». Сомнение – это богатство, подчеркнул Папа, уточнив, что он имеет в виду «нормальное» сомнение, а не хроническую скрупулезность. В вопросе семинариста речь идет о «духовном» сомнении, но следует принимать всерьез и другой тип сомнения – «культурный», который касается общественных явлений, например, войн или миграции. В сомнениях необходим «внутренний поиск», однако сегодня, констатировал Папа, такие сомнения часто «разрешаются не посредством внутреннего поиска, но согласно интересам какой-либо нации, общества, народа».

Папу спросили, какие средства необходимо использовать для того, чтобы стать «исходящей Церковью» в современном секуляризованном мире. Святейший Отец сразу предупредил, что нужно различать между «Церковью исходящей», которая выходит навстречу людям, и «Церковью на прогулке», которая в конце концов стоит на месте. Что касается «современного секуляризованного мира», то мир был секуляризованным всегда, подчеркнул Папа. Невозможно сказать, в какую эпоху – в нашу или во времена Иисуса – было больше коррупции. Даже человеческие жертвы приносятся по сей день, хотя и «в белых перчатках». Чтобы понять, как евангелизировать в этом мире, нужно обратиться к Книге Деяний апостольских. Нет иного фундаментального метода, кроме того, что был предложен Иисусом Христом. В чем же суть этого метода? В близости и снисхождении: «Близость, встреча: Иисус встречал Отца в молитве и встречался с людьми. Он встречался также с недругами и иногда их выслушивал», — пояснил Папа.

Вопрос следующего семинариста касался соотношения между учебой, молитвой и пастырской работой в семинарии. Папа добавил к этому четвертое неотъемлемое измерение: общинную жизнь. Эти четыре столпа подготовки к священству взаимосвязаны и интерактивны. Общинная жизнь в семинарии является «пропедевтикой к коллегии пресвитеров». В ответ на вопрос о том, какие библейские тексты оказали на него наибольшее влияние в годы семинарии, Папа назвал, во-первых, вторую главу Книги Второзакония, и перефразировал: «Когда ты придешь в эту землю, которую ты не завоевывал, когда наполнишь желудок тем, чего не сеял, когда поселишься в доме, которого ты не строил, помни, как ты был рабом в Египте». Необходимо всегда смотреть назад, туда, откуда мы пришли, от чего Господь избавил нас, и не забывать, что все полученное нами – дар и благодать».

Как приобщать молодых людей к Евхаристии, занимающей сегодня столь незначительное место в их жизни? Нужно проводить катехизацию о Евхаристии, — но это должна быть «катехизация жизни», не сухие слова теории, а свидетельство тайны, присутствующей посреди нас. Папа рассказал об аргентинском священнике, который организовал волонтерскую помощь бедным: в проекте охотно участвовали как католики, так и неверующие. В определенный момент этот священник предложил в конце работы размышлять над несколькими словами из Евангелия, а затем эти размышления продолжились перед Пресвятыми Дарами. Священник сказал: «Вы даете пищу Иисусу нуждающемуся, но Иисус также присутствует здесь, сокрытый в хлебе…». Для того чтобы объяснить молодежи важность Евхаристии, нужно, чтобы она сама почувствовала потребность в ней.

Папа добавил несколько слов о литургии, подчеркнув, что она должна быть наполнена радостью. К сожалению, нередко литургия больше похожа на похороны. «Пожалуйста, вы, священники, не наводите скуку на людей»: Проповедь не может продолжаться больше восьми минут, и она должна быть выстроена вокруг трех вещей: мысль, образ, чувство. Папа предостерег от чрезмерно «социального» подхода к Евхаристии, но отметил, что и это может стать поводом для евангелизации: например, в случае, когда отмечается годовщина населенного пункта. Месса не должна выглядеть как «токката и фуга», но должна быть «достойной, благочестивой, вовлекая чувства людей».

Один из семинаристов спросил, как распознать призвания к священству, особенно в аффективной сфере. Папа дал неожиданный ответ: если ты способен играть со своими племянниками, тратить время на свою семью, то ты достиг зрелости.

Одним из самых трудных аспектов священнической жизни является умение «жить со своим грехом», решать конкретные проблемы, связанные с собственными падениями, — и здесь необходим процесс распознавания.

Как поддерживать в народе надежду вопреки слабости священнослужителей? На этот вопрос Папа ответил словами Иисуса: «Надобно прийти соблазнам», — для того, чтобы увидеть, где находится наше сердце. Вместе с тем, «горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Папа отметил, что в случае возникновения соблазнов необходим диалог.

Говоря о распознавании, Святейший Отец отметил, что «жесткость» кандидата в священство может стать препятствием к рукоположению, поскольку за этой жесткостью, отсутствием гибкости могут скрываться различные проблемы. «Если ты видишь, то человек слишком серьезно все воспринимает и не имеет чувства юмора, отправь его поработать немного в цирке, а через пару лет, когда он вернется, посмотрим».

Карьеризм – еще одно препятствие для рукоположения. Папа отметил, что уже в первые годы семинарии эта тенденция может быть заметна, и ее следует пресекать незамедлительно. Карьерист хочет побыстрее стать епископом, поэтому он согласится на небольшую епархию, — но при этом будет всегда смотреть на соседнюю, большую епархию, подобно прелюбодею, заглядывающемуся на чужую жену, — пояснил Святейший Отец.

Источник: Vatican News

Фото: diocesidicremona.it