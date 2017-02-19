Папа — отцам-марианам: Церковь должна быть ближе к простым людям

Утром 18 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников Генерального капитула Конгрегации Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Обращаясь к делегатам, Святейший Отец подчеркнул, насколько важно для монашествующих помнить о своих корнях, об истории своих основателей, в этом случае — о блаженном Станиславе Папчинском. Эти размышления призваны укрепить верность собственной харизме, а также открыть сердца и умы людей, посвятивших себя Богу, навстречу новым потребностям человечества. Папа Франциск призвал отцов-мариан к христианскому свидетельству и особой заботе о самых бедных, страдающих и отверженных, что изначально отмечало служение их конгрегации. Монашествующие должны возвещать Евангелие на языке, понятном простым людям, подкрепляя Слово делами милосердия и выходя навстречу всем без исключения.

Показательна в истории конгрегации, отметил Папа, выдающаяся личность блаженного Юргиса Матулайтиса, который провёл реформу конституций ордена и фактически возродил его. За последние десятилетия отцы-мариане открыли многочисленные миссии в бедных странах, особенно в Азии и Африке. На сегодняшний день они служат в 20 странах мира, постоянно решая вопросы инкультурации Благой Вести для людей нашего времени, подчеркнул Святейший Отец.

В завершение своего обращения к делегатам Генерального капитула Папа Франциск наметил пути, стоящие перед конгрегацией: с обновлённым усердием, пророческой свободой и мудрой проницательностью идти по дорогам апостольства и миссионерства, «тесно сотрудничая с поместными епископами и другими церковными общинами», всегда полагаясь на помощь Бога.

«Господь может, Господь способен. Наша малость — это зёрнышко, которое затем прорастает и растёт, потому что его поливает Господь. Так оно приносит плоды. Но чувство малости — это первый шаг к упованию на Божью силу. Идите же вперёд по этому пути».

Источник: Радио Ватикана