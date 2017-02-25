Папа: отказаться от двойной жизни и не откладывать обращение

23 февраля Папа Франциск совершил в ватиканской часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу. В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал евангельское чтение дня о «разрушительном грехе двойной жизни», когда верующие становятся камнем преткновения для праведников, для «тех, кто доверяют Господу и просто верят в Него».

Скандалы, по словам Святейшего Отца, возникают, когда люди говорят одно, а делают другое. Многие христиане живут двойной жизнью: считают себя глубоко верующими людьми, ходят на Мессу, принадлежат к церковным группам, однако живут совершенно не по-христиански: удерживают справедливую плату своим сотрудникам, эксплуатируют людей, занимаются грязным бизнесом, отмывают деньги. Таким поведением верующие глубоко оскорбляют других, и можно услышать горькие слова: «Уж лучше быть атеистом, чем таким католиком». К сожалению, скандалы стали частью нашей жизни и газетных полос, отметил Папа Франциск.

В Евангелии Христос со всей суровостью говорит о людях, которые смущают других. Никакая внешняя принадлежность к Церкви не станет для них пропуском в Царство Небесное; Господь наверняка не забудет их щедрых пожертвований на храм — грязных денег, украденных у бедных. «Я вас не знаю»: таким будет ответ Иисуса людям, которые вели на земле скандальную двойную жизнь, подчеркнул Святейший Отец.

Человек начинает эту двойную жизнь, следуя похоти сердца, смертным грехам, которые являются ранами от первородного греха, отметил Святейший Отец. Первое литургическое чтение призывает людей относиться к этому со всей серьёзностью и не полагаться на прибыль, накопления и богатство.

В завершение своей проповеди Папа Франциск призвал предстать в свете Господней истины и увидеть, живём ли мы двойной жизнью. Никогда нельзя прятать этот грех, потому что от Бога ничего не сокрыто; нельзя откладывать обращение на потом, на завтрашний день, потому что скандалы неизбежно ведут к разрушениям, подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана