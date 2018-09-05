Катехеза Папы на общей аудиенции: отдых не должен быть бегством от реальности (+ ФОТО)

Отдыху как бегству от реальности Декалог противопоставляет отдых как благословение реальности.

Темой наставления Папы Франциска на общей аудиенции в среду был День Господень: аудиенция началась с чтения отрывка из Книги Исхода, в котором Господь предписывает Своему народу отдыхать в седьмой день недели. Казалось бы, эту заповедь исполнять очень просто, — сказал Папа, — но это не так: «Отдыхать на самом деле не так просто, потому что есть отдых ложный и отдых истинный».

Современное общество жаждет развлечений и каникул, констатировал Папа Франциск. Связанная с этим индустрия процветает, а в рекламе идеальный мир изображается как огромный парк развлечений, где всем весело.

«Центром тяжести сегодняшней концепции жизни является не деятельность, не обязательство, а уход от них. Заработать, чтобы развлечься, чтобы получить удовольствие. Образцом служит успешный человек, который может позволить себе обширные и разнообразные пространства для удовольствия».

Однако жизнь, «анестезированная развлечениями», — это не отдых, а отчуждение и бегство от действительности. Человек никогда не отдыхал так много, как в наши дни, и вместе с тем он никогда не чувствовал такую опустошенность, как сегодня.

Слова Декалога проливают свет на то, что такое настоящий отдых, потому что они предлагают главное: мотивацию. Отдых во имя Господа имеет четкую причину: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх 20,11). Эта заповедь отсылает также к концу творения: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1,31). Речь идет о дне, посвященном созерцанию и благословению. День Господень — это время для хвалы, а не для бегства от реальности. Наоборот, в этот день мы созерцаем реальность и видим, как она прекрасна. Отдыху как бегству от реальности Декалог противопоставляет отдых как благословение реальности. Для нас, христиан, центральным моментом Дня Господня является воскресная Евхаристия, что означает «благодарение». В этот день мы благодарим Бога за Его дары, за Его милосердие. Воскресенье дано нам не для того, чтобы «стереть» все остальные дни, но чтобы вспоминать их, благословлять и примиряться с жизнью, подчеркнул Папа Франциск. Сегодня многие имеют возможность отдыхать и развлекаться, но при этом «не могут примириться с жизнью», не могут сказать: «Жизнь драгоценна, она непроста, иногда болезненна, но она драгоценна».

Подлинный отдых – это «деяние Бога в нас». Однако оно требует отказа от «вещей, порождающих лишь тьму и внутреннюю усталость» (ср. EG 83).

«Покой выбирают, — его нельзя навязать, нельзя найти случайно. Отдаляясь от горьких ран своего сердца, человек нуждается в примирении с тем, от чего он бежит. Необходимо примириться с собственной историей, с фактами, которых мы не принимаем, с тяжелыми аспектами собственной жизни… Истинный мир означает, что мы не изменяем собственную историю, но принимаем ее и ценим такой, какая она есть».

Как часто, отметил Папа, в больных христианах мы видим спокойствие и радость, какой не найдешь у тех, кто веселится и наслаждается, как часто мы встречаем людей смиренных и бедных, которые радуются малым вещам, как будто они обрели вечное счастье…

В Книге Второзакония Господь говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Быт 30,19). Красивая жизнь – пояснил Папа – это жизнь, о которой мы «хорошо думаем», какой бы ни была наша история. Жизнь становится красивой, когда мы открываем сердце Провидению и открываем для себя смысл слов из Псалма: «Только в Боге успокаивается душа моя» (62,2).

Источник: Vatican News