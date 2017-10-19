Папа осудил теракт в Сомали и помолился о мире в стране

Папа осудил теракт в Сомали и помолился о мире в стране

Октябрь 19, 2017

В конце общей аудиенции 18 октября выразил глубокую скорбь по поводу жестокого теракта в сомалийском городе Могадишо, в результате которого погибли более 300 человек, включая детей:

«Этот террористический акт заслуживает самого решительного осуждения, также потому, что он поразил уже страдающее население. Я молюсь о погибших и раненых, об их родственниках и обо всех жителях Сомали. Я молюсь об обращении агрессоров и поощряю тех, кто с большим трудом стремятся к миру на этой измученной земле».

 

На фото — место теракта в Могадишо (Сомали)

 

Источник: Радио Ватикана

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