Папа осудил теракт в Сомали и помолился о мире в стране

В конце общей аудиенции 18 октября Папа Франциск выразил глубокую скорбь по поводу жестокого теракта в сомалийском городе Могадишо, в результате которого погибли более 300 человек, включая детей:

«Этот террористический акт заслуживает самого решительного осуждения, также потому, что он поразил уже страдающее население. Я молюсь о погибших и раненых, об их родственниках и обо всех жителях Сомали. Я молюсь об обращении агрессоров и поощряю тех, кто с большим трудом стремятся к миру на этой измученной земле».

На фото — место теракта в Могадишо (Сомали)

Источник: Радио Ватикана