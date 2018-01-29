Папа осудил бесчеловечное насилие против афганского народа

В полдень 28 января, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вновь выступил с настойчивым призывом к миру в Афганистане после двух терактов, которые в течение недели поразили столицу Кабул. В результате нападения террористов на безоружных людей в субботу 27 января возле «Дворца мира», по последним официальным сообщениям, погибли 103 человека.

«Вчера из Афганистана пришла скорбная весть об ужасной террористической резне, совершенной в столице страны Кабуле, — сказал Папа Франциск, — с почти сотней погибших и множеством раненых. Несколько дней назад еще одна серьезная атака, также в Кабуле, посеяла ужас и смерть в одном из больших отелей. Как долго афганскому народу придется переносить это бесчеловечное насилие? Помолимся обо всех жертвах и об их семьях; и помолимся о тех, кто в этой стране продолжает трудиться, чтобы ускорить наступление мирной жизни», — призвал Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана