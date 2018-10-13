Папа: остерегайтесь «вежливых бесов»

12 октября на утренней Мессе в ватиканской часовне Папа Франциск размышлял над евангельским чтением, в котором Иисус изгнал злого духа из немого человека (Лк 11,15-26).

Задачей лукавого является открытое либо тайное уничтожение Божьего творения: он разрушает грехами, насилием, войнами либо же старается это сделать «вежливо», склоняя христиан жить «по духу мира сего». Епископ Рима отметил, что борьба добра и зла кажется порой слишком абстрактной, но это и есть изначальная битва «между Богом и древним змием, между Христом и дьяволом»; поле сражения — внутри нас, даже если мы не всегда это осознаём, считаем преувеличением или «выдумкой священников». Когда лукавый не может навредить открыто, то он меняет стратегию и пытается овладеть своей жертвой хитростью: найдя сердце человека «выметенным и убранным», он приводит с «собою семь других духов, злейших себя», и делает это тактично и благовоспитанно, подчеркнул Папа Франциск:

«Мы, христиане, католики, ходим на Святую Мессу, молимся… Да, у нас есть и недостатки, и грешки, но всё кажется в порядке. Лукавый демонстрирует хорошие манеры: приходит, смотрит, ищет хорошую трещину, стучится: ‘Извините, позвольте мне войти’, — и звонит в дверь. Эти вежливые демоны хуже первых (насильственных); ты даже не заметишь, как они уже в твоём доме. Речь идёт о духе мира сего».

Таким образом злой дух тактично приводит верующих на путь посредственности и духовной теплохладности. По словам Святейшего Отца, большую тревогу вызывают вовсе не те несчастные, которым требуется экзорцизм, а те, кто «открывают двери вежливым демонам», позволяют им сидеть за своим столом и нашёптывать советы по обмирщению.

Папа напомнил, что во время Тайной вечери Христос молился, дабы защитить учеников от духа мира сего: именно таким духом заражают людей «благовоспитанные» демоны. Чтобы противостоять им, требуется «христианская бдительность и спокойствие»; нужно задаваться вопросом о том, что происходит в нашем сердце, почему мы превращаемся в теплохладные посредственности? «Сколько же таких ‘вежливых’ иждивенцев обитают в наших домах?», — сказал в конце проповеди Папа Франциск.

Источник: Vatican News