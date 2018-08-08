Папа одобрил документ чилийских епископов о борьбе с педофилией

В документе, который анализирует Папа Франциск, 32 чилийских епископа просят прощения у всех жертв домогательств и признают, что они «потерпели крах».

5 августа чилийские епископы получили от Папы Франциска письмо, которое вскоре было опубликовано на сайте Епископской конференции Чили. Послание адресовано ее президенту монс. Сантьяго Сильве Ретамалесу и содержит оценку документа, озаглавленного «Заявления, решения и обязательства епископов Чилийской епископской конференции», принятый в завершение внеплановой пленарной ассамблеи. Епископы обсуждали тему сексуальных преступлений духовенства против малолетних.

Папа пишет, что он «потрясен» проделанной работой и принятыми решениями по борьбе с этими преступлениями. Он считает эти меры «реалистичными и конкретными» и выражает уверенность, что они решающим образом повлияют на процесс исцеления Церкви в стране. Папа утверждает, что единство епископата является «назидательным примером» для всего Народа Божия.

Источник: Vatican News